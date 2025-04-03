الزمالك يطعن على قرارات رابطة الأندية بتخفيف عقوبة الأهلي

أعلن نادي الزمالك تقدمه بطعن أمام إلى لجنة الاستئناف "التظلمات" بالاتحاد المصري لكرة القدم ضد قرار رابطة الأندية بعد تخفيف عقوبة الأهلي في أزمة مباراة القمة الماضية.

وأعلنت رابطة الأندية المصرية اعتماد فوز الزمالك على الأهلي 3-0 نتيجة انسحابه في مباراة القطبين لحساب الجولة الأولى من المرحلة النهائية من الدوري المصري ودون خصم 3 نقاط بنهاية الموسم.

وجاء بيان الزمالك كالتالي:

تقدم مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب اليوم الخميس، من خلال مستشاره القانوني والإدارة القانونية بالنادي بطعن أمام لجنة الاستئناف "التظلمات" بالاتحاد المصري لكرة القدم ضد القرار الذي أعلن عنه مجلس إدارة رابطة الأندية المصرية المحترفة يوم مارس الماضي عبر الموقع الإلكتروني للرابطة بشأن عقوبات مباراة القمة رقم 120 في استاد القاهرة يوم 11 مارس الماضي بعد ما تم تعديل قرار إدارة المسابقات بالرابطة السابق صدورها يوم 15 من الشهر نفسه.

وتأتي هذه الخطوة من جانب نادي الزمالك ضمن مجموعة من الإجراءات التي يتم اتخاذها للحفاظ على حقوق النادي وجماهيره.

ويتمسك مجلس إدارة نادي الزمالك بموقفه الراسخ والصريح الرافض للالتفاف على قرارات إدارة المسابقات بخصوص عقوبات مباراة القمة الاخيرة وذلك حفاظا على تطبيق العدالة والشفافية وعدم مجاملة طرف على حساب الآخر مهما كانت المبررات.

وقرر الأهلي استكمال مسابقة الدوري المصري عقب قرارات رابطة الأندية المصرية.

وبذلك سيواصل الأهلي مشواره في الدوري المصري بدءا من لقاء بيراميدز في الجولة الثانية من المرحلة النهائية.

ويلتقي الأهلي مع بيراميدز في 12 أبريل المقبل في استاد الدفاع الجوي.