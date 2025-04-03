الرحلة مستمرة.. نيوكاسل يجدد عقد فابيان شار

الخميس، 03 أبريل 2025 - 21:58

كتب : FilGoal

فابيان شار - نيوكاسل

أعلن نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي تمديد عقد مدافعه السويسري فابيان شار.

فابيان شاير

النادي : نيوكاسل يونايتد

نيوكاسل يونايتد

ويلعب شار في صفوف نيوكاسل منذ ضيف 2018 قادماً من ديبورتيفو لاكورونيا الإسباني.

وكشف نيوكاسل عن تمديد عقد مدافعه السويسري فابيان شار حتى نهاية موسم 2025-2026.

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اللاعب البالغ من العمر 33 عاماً سيواصل مسيرته مع المكبايس للعام الثامن على التوالي.

شار شارك مع نيوكاسل خلال هذا الموسم في 33 مباراة وسجل 4 أهداف وصنع آخر.

وبشكل عام خاض شار مع نيوكاسل 222 مباراة وسجل 19 هدفا وصنع 8 آخرين.

وحقق المدافع السويسري مع نيوكاسل لقب كأس الرابطة الإنجليزية هذا الموسم بعد الفوز على ليفربول.

فابيان شار نيوكاسل
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