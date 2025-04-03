الرحلة مستمرة.. نيوكاسل يجدد عقد فابيان شار

أعلن نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي تمديد عقد مدافعه السويسري فابيان شار.

فابيان شاير النادي : نيوكاسل يونايتد نيوكاسل يونايتد

ويلعب شار في صفوف نيوكاسل منذ ضيف 2018 قادماً من ديبورتيفو لاكورونيا الإسباني.

وكشف نيوكاسل عن تمديد عقد مدافعه السويسري فابيان شار حتى نهاية موسم 2025-2026.

اللاعب البالغ من العمر 33 عاماً سيواصل مسيرته مع المكبايس للعام الثامن على التوالي.

The journey continues! 🖤🤍 pic.twitter.com/ibm2gr5dsC — Fabian Lukas Schär (@fabianschaer) April 3, 2025

شار شارك مع نيوكاسل خلال هذا الموسم في 33 مباراة وسجل 4 أهداف وصنع آخر.

وبشكل عام خاض شار مع نيوكاسل 222 مباراة وسجل 19 هدفا وصنع 8 آخرين.

وحقق المدافع السويسري مع نيوكاسل لقب كأس الرابطة الإنجليزية هذا الموسم بعد الفوز على ليفربول.