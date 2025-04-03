انتهت في الدوري الإنجليزي - تشيلسي (1)-(0) توتنام

الخميس، 03 أبريل 2025 - 21:03

كتب : FilGoal

كول بالمر - تشيلسي

يلعب تشيلسي ضد توتنام في ختام الجولة 30 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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ق 57 الهدف يلغى بداعي التسلل

ق 56 جووووول موسيس كايسيدو يسجل الثاني من متابعة.. الكرة قيد المراجعة

ق 50 جووووول إنزو يسجل الأول بعد عرضية بالمر

استراحة

ق 41 تصدي خيالي من فيكاريو لتسديدة سانشو من داخل المنطقة.. ركنية للبلوز

ق 15 إنقاذ رائع من فيكاريو لكرة صعبة على الخط بعد عرضية من بالمر اصطدمت بالدفاع

ق 1 نيكولاس جاكسون ينطلق بعد تمريرة ولكن فيكاريو يتصدى لكرة طالت منه

بداية المباراة

تشيلسي توتنام الدوري الإنجليزي
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