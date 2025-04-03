تشكيل توتنام - سون يقود هجوم السبرز أمام تشيلسي

أعلن أنجي بوستيكوجلو المدير الفني لتوتنام عن تشكيل فريقه لمواجهة تشيلسي في ختام الجولة 30 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويلعب الفرنسي الواعد ويلسون أودوبير في الهجوم رفقة سون هيونج مين ودومينيك سولانكي.

وجاء تشكيل تشيلسي كالتالي:

حراسة المرمى: جولييلمو فيكاريو

خط الدفاع: دجيد سبينس - كريستيان روميرو - ميكي فان دي فين - ديستيني أودوجي

خط الوسط: لوكاس بيرجفال - رودريجو بنتانكور - جيمس ماديسون

خط الهجوم: ويلسون أودوبير - دومينيك سولانكي - سون هيونج مين

ويحتل تشيلسي المركز السادس برصيد 49 نقطة، ويمكنه التقدم إلى المركز الرابع إن حقق الفوز.

أما توتنام فيملك 34 نقطة في المركز الرابع عشر، والفوز يقوده مركزا إلى الأمام بفارق الأهداف عن مانشستر يونايتد.