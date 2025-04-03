تشكيل تشيلسي - عودة بالمر ومشاركة جاكسون الأولى بعد طول غياب أمام توتنام

الخميس، 03 أبريل 2025 - 20:13

كتب : FilGoal

تشيلسي - توتنام - نيكولاس جاكسون

أعلن إنزو ماريسكا المدير الفني لتشيلسي عن تشكيل فريقه لمواجهة توتنام في ختام الجولة 30 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهد تشكيل البلوز عودة كول بالمر بعد الإصابة التي تعرض لها قبل التوقف الدولي مباشرة.

كذلك هي مباراة السنغالي نيكولاس جاكسون الأولى في الدوري الإنجليزي منذ مواجهة وست هام في الجولة الـ 24.

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وجاء تشكيل تشيلسي كالتالي:

حراسة المرمى: روبرت سانشيز

خط الدفاع: مالو جوستو - تريفو تشالوباه - ليفي كولويل - مارك كوكوريا

خط الوسط: موسيس كايسيدو - إنزو فيرنانديز

أمامهما: نيتو - كول بالمر - جادون سانشو

خط الهجوم: نيكولاس جاكسون

ويحتل تشيلسي المركز السادس برصيد 49 نقطة، ويمكنه التقدم إلى المركز الرابع إن حقق الفوز.

أما توتنام فيملك 34 نقطة في المركز الرابع عشر، والفوز يقوده مركزا إلى الأمام بفارق الأهداف عن مانشستر يونايتد.

نيكولاس جاكسون تشيلسي كول بالمر الدوري الإنجليزي
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