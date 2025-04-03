بيراميدز يحدد موعد السفر إلى المغرب للقاء الجيش الملكي في أبطال إفريقيا

الخميس، 03 أبريل 2025 - 18:38

كتب : FilGoal

احتفال ماييلي مع بيراميدز ضد البنك الأهلي

حدد نادي بيراميدز موعد سفر بعثة الفريق إلى المغرب لمواجهة الجيش الملكي في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وانتصر بيراميدز بنتيجة 4-1 في الذهاب يوم الثلاثاء الماضي.

وتقام مباراة الإياب يوم الثلاثاء المقبل 8 أبريل في التاسعة مساءً في الملعب الشرفي مدينة مكناس.

أخبار متعلقة:
تأكيدا لـ في الجول.. بيراميدز يتظلم على تخفيف عقوبة الأهلي في أزمة القمة خبر في الجول – بيراميدز يتظلم على تخفيف عقوبة الأهلي في أزمة القمة الجيش الملكي يشكو بيراميدز للاتحاد الإفريقي بيراميدز يوضح حقيقة منع جماهير الجيش الملكي من الدخول لملعب الدفاع الجوي

وتسافر بعثة بيراميدز مساء السبت المقبل للمغرب بعد خوض حصة تدريبية في القاهرة على متن طائرة خاصة.

وتستمر رحلة بيراميدز لمدة 5 ساعات حتى الوصول للمغرب.

وسيخوض بيراميدز أول مران له في المغرب يوم الأحد على أحد الملاعب الفرعية في المغرب.

وسيؤدي الفريق مرانه الرئيسي يوم الإثنين على ملعب الشرفي في مكناس في التاسعة مساءً، ويسبقه المؤتمر الصحفي.

ويحتاج بيراميدز للفوز أو التعادل أو حتى الخسارة بفارق أقل من 3 أهداف من أجل ضمان التأهل لنصف نهائي المسابقة لأول مرة في تاريخه.

وفي حال تأهل بيراميدز للمربع الذهبي سيلتقي الفريق الفائز من مباراة أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي ومولودية الجزائر الجزائري.

بيراميدز الجيش الملكي دوري أبطال إفريقيا
نرشح لكم
كأس إفريقيا تحت 17 عاما - موعد مباراة مصر أمام الكاميرون أمم إفريقيا تحت 17 - لمصلحة مصر؟ التعادل يفرض نفسه بين الكاميرون وجنوب إفريقيا لمواجهة الهلال.. طارق قنديل رئيسا لبعثة الأهلي في موريتانيا أورلاندو يعلن رحيل مدربه خوسيه ريفيرو بنهاية الموسم نعتذر ولكن.. صنداونز يصدر بيانا للتعليق على أحداث الشغب أمام الترجي خبر في الجول - رابطة الأندية ترفض طلب المصري بشأن مباراة سيراميكا طلب منتظر من المصري لرابطة الأندية بشأن مباراة سيراميكا كليوباترا بوجلبان: جمهور المصري كان كلمة السر أمام سيمبا.. وقلق لهذا السبب
أخر الأخبار
فنربخشة: مدرب جالاتاسراي استفز مورينيو ورد فعله كأنه "أصيب برصاصة" 19 دقيقة | الكرة الأوروبية
الرحلة مستمرة.. نيوكاسل يجدد عقد فابيان شار 28 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كأس إفريقيا تحت 17 عاما - موعد مباراة مصر أمام الكاميرون 47 دقيقة | الكرة المصرية
تحويل الأندية لشركات مساهمة.. تعديل 7 مواد مقترحة في قانون الرياضة الجديد 51 دقيقة | الكرة المصرية
الهزيمة الثانية.. مصر تخسر من بوركينا وفرصة وحيدة للتأهل لكأس العالم للناشئين ساعة | الكرة المصرية
يويفا يعلن ارتفاع عوائده المالية لمسابقات الأندية في 2025-26 ساعة | دوري أبطال أوروبا
مباشر الدوري الإنجليزي - تشيلسي (1)-(0) توتنام.. جووووول ولكن ساعة | الدوري الإنجليزي
الدوري السعودي - مدرب أهلي جدة: جاهزون للدربي.. ولا نخشى الاتحاد ساعة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 دون خصم نقاط بنهاية الموسم.. قرارات رابطة الأندية بشأن مباراة الأهلي ضد الزمالك 2 مصدر من الرابطة يكشف لـ في الجول سبب إلغاء خصم 3 نقاط من الأهلي 3 أزمة القمة - الزمالك يخاطب الرابطة بـ 3 مطالب بعد إلغاء خصم نقاط الأهلي 4 أحمد حجازي يرد على تصريحات حسام حسن