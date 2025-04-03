بيراميدز يحدد موعد السفر إلى المغرب للقاء الجيش الملكي في أبطال إفريقيا

حدد نادي بيراميدز موعد سفر بعثة الفريق إلى المغرب لمواجهة الجيش الملكي في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وانتصر بيراميدز بنتيجة 4-1 في الذهاب يوم الثلاثاء الماضي.

وتقام مباراة الإياب يوم الثلاثاء المقبل 8 أبريل في التاسعة مساءً في الملعب الشرفي مدينة مكناس.

وتسافر بعثة بيراميدز مساء السبت المقبل للمغرب بعد خوض حصة تدريبية في القاهرة على متن طائرة خاصة.

وتستمر رحلة بيراميدز لمدة 5 ساعات حتى الوصول للمغرب.

وسيخوض بيراميدز أول مران له في المغرب يوم الأحد على أحد الملاعب الفرعية في المغرب.

وسيؤدي الفريق مرانه الرئيسي يوم الإثنين على ملعب الشرفي في مكناس في التاسعة مساءً، ويسبقه المؤتمر الصحفي.

ويحتاج بيراميدز للفوز أو التعادل أو حتى الخسارة بفارق أقل من 3 أهداف من أجل ضمان التأهل لنصف نهائي المسابقة لأول مرة في تاريخه.

وفي حال تأهل بيراميدز للمربع الذهبي سيلتقي الفريق الفائز من مباراة أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي ومولودية الجزائر الجزائري.