قائد إيفرتون: اعتذرت لماك أليستر.. وهذه أسباب التدخل العنيف

أوضح جيمس تاركوفسكي قائد إيفرتون أنه اعتذر لأليكسيس ماك أليستر لاعب ليفربول على التدخل العنيف الذي حدث منه خلال لقاء الفريقين.

ونجا تاركوفسكي من الطرد في الدقائق الأولى من فوز ليفربول 1-0 على إيفرتون، رغم تدخله العنيف الذي كاد أن يتسبب في إصابة خطيرة لماك أليستر.

وقال تاركوفسكي لشبكة أوبتوس سبورت عقب اللقاء: "لقد تحدثت مع أليكسيس ماك أليستر واعتذرت له لأنه لم يكن تدخلا جيدا".

وأضاف "عندما سقطت الكرة بيننا، ظننتُ أنه سيتقدم نحوها، وكنت أتوقع تدخلا قويا بيننا كما هو معتاد".

وأكمل "انسحب ماك أليستر فجأةً من التدخل، وبينما اندفعتُ نحوه، فاصطدمت بساقه بقوة، لذا اعتذرتُ له وتقبّل اعتذاري، لم يكن تصرفا رائعا مني".

إلى ذلك، أقرت لجنة الحكام الإنجليزية بأن تاركوفسكي كان يستحق الحصول على بطاقة حمراء بسبب تدخله على أليكسيس ماك أليستر لاعب ليفربول في مواجهة الفريقين.

ونشرت شبكة سكاي سبورتس والصحف الإنجليزية إقرار لجنة الحكام الإنجليزية بهذا الخطأ.

شبكة سكاي سبورتس 🎙️ لجنة الحكام الإنجليزية تقر بأن جيمس تاركوفسكي قائد إيفرتون كان يستحق الحصول على بطاقة حمراء بسبب تدخله على أليكسيس ماك أليستر لاعب ليفربول 🟥 pic.twitter.com/0vCHH0mto0 — FilGoal (@FilGoal) April 3, 2025

لحسن الحظ، تمكن ماك أليستر من مواصلة اللعب، لكن قوة اصطدام مدافع إيفرتون بساقه كانت تستحق البطاقة الحمراء بكل وضوح.

كان قرار الحكم سام باروت هو إنذار تاركوفسكي ببطاقة صفراء، وهو ما قرره بول تيرني، حكم الفيديو المساعد، بأنه ليس خطأً واضحًا وجليًا.

لذلك، لم يتدخل تيرني ولم يُوصِ بإعادة النظر في قرار الطرد، وهو ما أقرت لجنة الحكام بأنه خطأ.

وتدرك لجنة الحكام أن تدخل تاركوفسكي يرقى إلى مستوى اللعب العنيف.

وحسم ليفربول دربي ميرسيسايد بالفوز على غريمه إيفرتون بهدف دون رد.

وفاز ليفربول على إيفرتون 1-0 في المباراة التي أقيمت على ملعب أنفيلد ضمن الجولة 30 من الدوري الإنجليزي.

وسجل البرتغالي ديوجو جوتا هدف المباراة الوحيد عند الدقيقة 57.

الفوز رفع رصيد ليفربول إلى 73 نقطة في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي وبفارق 21 نقطة عن أرسنال أقرب ملاحقيه.

فيما توقف رصيد إيفرتون عند 34 نقطة في المركز 15 بجدول الترتيب.

ليفربول واصل سلسلة النتائج الإيجابية وحافظ على سجله خالي من الهزائم للمباراة رقم 26 على التوالي بالموسم الحالي من الدوري الإنجليزي.

كما وصل الريدز إلى المباراة رقم 100 التي يتقدم فيها بالنتيجة على ملعب أنفيلد ولا يتعرض خلالها للهزيمة

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