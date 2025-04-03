تعرف على وضع صلاح بين منافسيه في الدوري الإنجليزي بعد 30 جولة

الخميس، 03 أبريل 2025 - 16:35

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول

يثبت الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول باستمرار نجاحه في الدوري الإنجليزي في الوقت الذي يقود فيه فريقه لتقديم مستويات مميزة، كما يثبت تفوقه على العديد من المهاجمين خلال الموسم.

أرقام صلاح توضح تفوقه الهجومي وسط أقرانه في معظم فرق الدوري الإنجليزي.

ويستعرض FilGoal.com أرقام صلاح مقارنة بأفضل مهاجمي الدوري الإنجليزي بعد مرور 30 جولة من الموسم.

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أكثر من سجل

1- محمد صلاح (27 هدفا)

2- إيرلينج هالاند (21 هدفا)

3- ألكسندر إيزاك (20 هدفا)

4- كريس وود (18 هدفا)

5- بريان مبيومو (16 هدفا)

6- كول بالمر (14 هدفا)

أكثر من صنع

1- محمد صلاح (17 هدفا)

2- بوكايو ساكا (10 أهداف)

2- أنطون روبنسون (10 أهداف)

2- ميكيل دامسجارد (10 أهداف)

5- برونو فيرنانديز (9 أهداف)

5- سون هيونج مين (9 أهداف)

أكثر من سجل من ركلات جزاء

1- محمد صلاح (9 أهداف)

2- جاستن كوليفرت (6 أهداف)

3- بريان مبيومو (5 أهداف)

أكثر من سدد على المرمى

1- إرلينج هالاند (58 تسديدة)

2- محمد صلاح (56 تسديدة)

3- كول بالمر (42 تسديدة)

أكثر من سدد الكرات بشكل عام

1- محمد صلاح (107 تسديدة)

1- أنطوان سيمينيو (107 تسديدة)

3- كول بالمر (102 تسديدة)

3- إرلينج هالاند (102 تسديدة)

أكثر من شارك في الدوري الإنجليزي

صلاح واحد من 27 لاعبا شاركوا في كل المباريات الـ30.

ويسعى صلاح لاستعادة جائزة الحذاء الذهبي لهداف الدوري الإنجليزي التي حققها 3 مرات

ففي موسمه الأول مع ليفربول حصد لاعب المقاولون العرب السابق الجائزة برصيد 32 هدفا، بفارق هدفين عن هاري كين مهاجم توتنام.

وفي الموسم التالي تقاسم صلاح الجائزة مع زميله ساديو ماني وبيير إيمريك أوباميانج مهاجم أرسنال، برصيد 22 هدفا.

كما تقاسمها مع سون هيونج مين مهاجم توتنام في موسم 2021-2022 برصيد 23 هدفا، وذلك قبل أن يحصدها هالاند في الموسمين الأخيرين.

محمد صلاح ليفربول الدوري الإنجليزي
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