نهاية موسم مدافع أرسنال

الخميس، 03 أبريل 2025 - 15:24

كتب : FilGoal

ماتيو ريجي - جابرييل - أتالانتا ضد أرسنال

أكد نادي أرسنال نهاية موسم مدافعه جابرييل ماجاليس بسبب الإصابة.

وتعرض المدافع البرازيلي للإصابة خلال مباراة المدفعجية ضد فولام بالدوري الإنجليزي يوم الثلاثاء.

وأعلن أرسنال يوم الخميس عبر موقعه جابرييل تعرض لإصابة في العضلة الضامة وتتطلب الخضوع لعملية جراحية.

أخبار متعلقة:
أبرزها تشيلسي وليفربول.. رابطة الدوري الإنجليزي تكشف عن تعديلات بجدول المباريات تعرف على المباريات المتبقية لـ ليفربول وأرسنال في صراع اللقب.. ومتى يتوج الريدز سلوت يوضح موقف ترينت وأليسون.. ويستشهد بمحمد صلاح جريليش: سيتي لم يتعاقد معي من أجل تسجيل 20 أو 30 هدفا في الموسم

وسيخضع جابرييل لهذه العملية الجراحية في الأيام المقبلة.

وسيبدأ البرازيلي برنامجه التأهيلي للتعافي بعد العملية الجراحية، بهدف الاستعداد لبداية الموسم المقبل، حسب موقع أرسنال.

ولفت أرسنال إلى أن الجهاز الطبي سيفعل كل ما بوسعه لإعادة جابرييل إلى كامل لياقته البدنية في أسرع وقت ممكن.

الإصابات ضربت أرسنال كثيرا هذا الموسم وقلصت فرصه في منافسة ليفربول على لقب الدوري الإنجليزي.

إذ يمكن لليفربول حسم اللقب في حالة فوزه بالمباريات الـ4 المقبلة وتعادله في الخامسة، وذلك في حالة فوز أرسنال بجميع مبارياته الـ8 المتبقية.

فأقصى ما يمكن لأرسنال الوصول إليه هو 85 نقطة في حالة الفوز بمبارياته الـ8، أما ليفربول فيحتاج 13 نقطة من أصل 24 متاحة.

كما أن أرسنال ينتظر مواجهة صعبة ضد ريال مدريد في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا هذا الشهر.

أرسنال جابرييل ماجاليس ليفربول الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
هدف هنا وهدفان أخذتهما تقنية الفيديو.. تشيلسي يسقط توتنام في ليلة عودة جاكسون الرحلة مستمرة.. نيوكاسل يجدد عقد فابيان شار انتهت في الدوري الإنجليزي - تشيلسي (1)-(0) توتنام تشكيل توتنام - سون يقود هجوم السبرز أمام تشيلسي تشكيل تشيلسي - عودة بالمر ومشاركة جاكسون الأولى بعد طول غياب أمام توتنام قائد إيفرتون: اعتذرت لماك أليستر.. وهذه أسباب التدخل العنيف تعرف على وضع صلاح بين منافسيه في الدوري الإنجليزي بعد 30 جولة أبرزها تشيلسي وليفربول.. رابطة الدوري الإنجليزي تكشف عن تعديلات بجدول المباريات
أخر الأخبار
رئيس يويفا: مشاركة 64 منتخبا في كأس العالم 2030 فكرة سيئة 4 دقيقة | الكرة الأوروبية
الزمالك: تراجع الرابطة عن قراراتها غير مبرر وغريب.. ولن نكتفي بهذا المسار 4 دقيقة | الدوري المصري
من بينها خصخصة الأندية.. رئاسة الوزراء تضع ملاحظاتها على 6 تعديلات مقترحة لـ قانون الرياضة 51 دقيقة | الدوري المصري
دوري المحترفين - طنطا يفوز على الداخلية برباعية.. وكهرباء الإسماعلية يقلب الطاولة على السكة الحديد مودرن ساعة | القسم الثاني
فنربخشة: مدرب جالاتاسراي استفز مورينيو ورد فعله كأنه "أصيب برصاصة" ساعة | الكرة الأوروبية
الرحلة مستمرة.. نيوكاسل يجدد عقد فابيان شار ساعة | الدوري الإنجليزي
كأس إفريقيا تحت 17 عاما - موعد مباراة مصر أمام الكاميرون 2 ساعة | الكرة المصرية
تحويل الأندية لشركات مساهمة.. تعديل 7 مواد مقترحة في قانون الرياضة الجديد 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 دون خصم نقاط بنهاية الموسم.. قرارات رابطة الأندية بشأن مباراة الأهلي ضد الزمالك 2 مصدر من الرابطة يكشف لـ في الجول سبب إلغاء خصم 3 نقاط من الأهلي 3 أزمة القمة - الزمالك يخاطب الرابطة بـ 3 مطالب بعد إلغاء خصم نقاط الأهلي 4 أحمد حجازي يرد على تصريحات حسام حسن