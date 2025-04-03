نهاية موسم مدافع أرسنال

أكد نادي أرسنال نهاية موسم مدافعه جابرييل ماجاليس بسبب الإصابة.

وتعرض المدافع البرازيلي للإصابة خلال مباراة المدفعجية ضد فولام بالدوري الإنجليزي يوم الثلاثاء.

وأعلن أرسنال يوم الخميس عبر موقعه جابرييل تعرض لإصابة في العضلة الضامة وتتطلب الخضوع لعملية جراحية.

وسيخضع جابرييل لهذه العملية الجراحية في الأيام المقبلة.

وسيبدأ البرازيلي برنامجه التأهيلي للتعافي بعد العملية الجراحية، بهدف الاستعداد لبداية الموسم المقبل، حسب موقع أرسنال.

ولفت أرسنال إلى أن الجهاز الطبي سيفعل كل ما بوسعه لإعادة جابرييل إلى كامل لياقته البدنية في أسرع وقت ممكن.

الإصابات ضربت أرسنال كثيرا هذا الموسم وقلصت فرصه في منافسة ليفربول على لقب الدوري الإنجليزي.

إذ يمكن لليفربول حسم اللقب في حالة فوزه بالمباريات الـ4 المقبلة وتعادله في الخامسة، وذلك في حالة فوز أرسنال بجميع مبارياته الـ8 المتبقية.

فأقصى ما يمكن لأرسنال الوصول إليه هو 85 نقطة في حالة الفوز بمبارياته الـ8، أما ليفربول فيحتاج 13 نقطة من أصل 24 متاحة.

كما أن أرسنال ينتظر مواجهة صعبة ضد ريال مدريد في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا هذا الشهر.