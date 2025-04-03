أبرزها تشيلسي وليفربول.. رابطة الدوري الإنجليزي تكشف عن تعديلات بجدول المباريات

كشفت رابطة الدوري الإنجليزي عن تعديلات في جدول المسابقة وذلك بسبب الأندية المتأهلة إلى نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، وكذلك مشاركة تشيلسي في دوري المؤتمر الأوروبي.

وقررت الرابطة تعديل موعد مباراة ليفربول أمام أرسنال المقررة يوم 11 مايو المقبل في الأسبوع الـ36 من الدوري الإنجليزي، لتقام في تمام الساعة 5:30 بتوقيت القاهرة، بدلا من 6:30.

وحقق ليفربول الفوز على حساب إيفرتون بهدف نظيف في الجولة الـ30 من الدوري الإنجليزي على ملعب أنفيلد.

كما قررت الرابطة تعديل مباراة تشيلسي أمام نيوكاسل في الجولة الـ36 من الدوري الإنجليزي، في حالة تأهل البلوز لنصف نهائي بطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

وكان مقررًا أن تقام مباراة نيوكاسل وتشيلسي يوم السبت 10 مايو، ليتم تعديل موعدها لتقام يوم الأحد 11 مايو.

وسيخوض تشيلسي مباراته في إياب نصف نهائي دوري المؤتمر يوم الخميس 8 مايو.

ويلتقي تشيلسي أمام ليجا وارسو في ربع نهائي بطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

وواصل ليفربول تصدر الدوري الإنجليزي برصيد 73 نقطة، مبتعدا عن أرسنال الوصيف بفارق 12 نقطة قبل 8 جولات من النهاية.

ويمكن لليفربول حسم اللقب في حالة فوزه بالمباريات الـ4 المقبلة وتعادله في الخامسة، وذلك في حالة فوز أرسنال بجميع مبارياته المتبقية.

إذ أن أقصى ما يمكن لأرسنال الوصول إليه هو 85 نقطة في حالة الفوز بمبارياته الـ8 المتبقية، أما ليفربول فيحتاج 13 نقطة من أصل 24 متاحة.

ليفربول أمامه 8 مباريات، بينهم 4 على ملعبه أنفيلد، 4 خارجه، أهمها مواجهة بـ6 نقاط أمام أرسنال في الجولة 36 قد تصبح بلا قيمة لو حسم الريدز اللقب قبلها.

وتأتي مباريات ليفربول المتبقية على النحو التالي:-

الجولة 31: فولام خارج أنفيلد

الجولة 32: وست هام يونايتد على أنفيلد

الجولة 33: ليستر سيتي خارج أنفيلد

الجولة 34: توتنام على أنفيلد

الجولة 35: تشيلسي خارج أنفيلد

الجولة 36: أرسنال على أنفيلد

الجولة 37: برايتون خارج أنفيلد

الجولة 38: كريستال بالاس على أنفيلد