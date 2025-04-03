سلوت يوضح موقف ترينت وأليسون.. ويستشهد بمحمد صلاح

الخميس، 03 أبريل 2025 - 13:40

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ديوجو جوتا - كريستال بالاس - ليفربول

أوضح أرني سلوت مدرب ليفربول موقف مصابيه مع دخول الموسم للأمتار الاخيرة.

وفاز ليفربول على إيفرتون 1-0 في المباراة التي أقيمت على ملعب أنفيلد ضمن الجولة 30 من الدوري الإنجليزي واقترب أكثر من اللقب.

وقال سلوت في مؤتمر صحفي: "لن يعود ترينت ألكسندر أرنولد وجو جوميز خلال الأسابيع المقبلة. علينا أن ننتظر ونرى ما سيحدث مع كونور برادلي".

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وأضاف "أليسون يعاني من ارتجاج في المخ، وعندما يستوفي جميع الشروط، سيعود إلى حراسة المرمى. نحن نتبع البروتوكول".

وتابع "اعتراف لجنة الحكام باستحقاق جيمس تاركوفسكي للطرد؟ من الجيد أنهم اعترفوا بخطئهم".

وأردف المدرب الهولندي "الأخطاء تحدث في مباريات كرة القدم، من اللاعبين ومن المدربين ومن الحكام".

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وواصل "معظم اللاعبين عندما يكونون في موقف يعتقدون فيه أنهم قادرون على التسجيل، يترددون ويختلط عليهم الأمر. أما ديوجو جوتا، فيكون هادئا في تلك اللحظات. ومحمد صلاح مثال على ذلك أيضا".

وأتم سلوت "لقد بدأ جوتا هذا الموسم بشكل جيد للغاية، لكننا افتقدنا مستواه المميز لمدة 5 أو 6 أشهر".

وسجل البرتغالي دييجو جوتا هدف المباراة الوحيد عند الدقيقة 57.

الفوز رفع رصيد ليفربول إلى 73 نقطة في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي وبفارق 12 نقطة عن أرسنال أقرب ملاحقيه.

فيما توقف رصيد إيفرتون عند 34 نقطة في المركز 15 بجدول الترتيب.

ليفربول واصل سلسلة النتائج الإيجابية وحافظ على سجله خالي من الهزائم للمباراة رقم 26 على التوالي بالموسم الحالي من الدوري الإنجليزي.

كما وصل الريدز إلى المباراة رقم 100 التي يتقدم فيها بالنتيجة على ملعب أنفيلد ولا يتعرض خلالها للهزيمة.

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