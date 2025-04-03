جريليش: سيتي لم يتعاقد معي من أجل تسجيل 20 أو 30 هدفا في الموسم

الخميس، 03 أبريل 2025 - 13:15

كتب : FilGoal

عمر مرموش - مانشستر سيتي - ليستر سيتي

لا يستغرب جاك جريليش جناح مانشستر سيتي من قلة أهدافه، بعدما سجل هدفه الأول في الدوري الإنجليزي منذ 15 شهرا، وذلك في شباك ليستر سيتي.

وسجل جريليش هدفا وأضاف عمر مرموش الثاني ليقودا سيتي للفوز على ضيفه ليستر سيتي بنتيجة 2-0 ضمن الجولة 30 من الدوري الإنجليزي.

وقال جريليش في تصريحات نشرها موقع ناديه: "كنت بحاجة إلى فرصة للعب. لقد شاركت فقط في مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي هذا العام".

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وأضاف "كنت محبطا للغاية لعدم مشاركتي في المباراة الماضية أمام بورنموث في الكأس، خاصة وأنني لعبت في كل الأدوار السابقة. لذلك كنت حزينًا جدًا، لكنني دخلت وقدمت أداءً جيدًا، وأعتقد أنني استحققت اللعب أمام ليستر. أنا سعيد للغاية.”

وتابع الدولي الإنجليزي "أعلم أنني لم أقدم أفضل مستوياتي هذا الموسم، ولا حتى في الموسم الماضي".

وعلل "لم أبدأ سوى 3 أو 4 مباريات، ولم أشارك أساسيًا في الدوري منذ قبل عيد الميلاد. لذلك كنت سعيدًا لبدء مباراة ليستر وهز الشباك".

وأردف "أعلم أنني قادر على تسجيل المزيد من الأهداف، لكني أقدم الكثير للفريق بخلاف التسجيل".

وواصل "أعلى معدل تهديفي لي في موسم واحد كان حوالي 8 أهداف. لم يتعاقد مانشستر سيتي معي من أجل تسجيل 20 أو 30 هدفًا في الموسم، حتى عندما كنت في أستون فيلا، سجلت 6 أهداف في الموسم الذي سبق انتقالي إلى سيتي".

وأتم "لم أكن أبدا اللاعب الذي يسجل باستمرار، لكن بالطبع أحب التسجيل، فليس هناك شعور أفضل من ذلك. ومع ذلك، أشعر أنني أساهم بأكثر من مجرد الأهداف في الفريق".

ورفع سيتي رصيده لـ 51 نقطة ارتقى بها للمركز الرابع بشكل مؤقت على حساب تشيلسي.

فيما ظل ليستر سيتي للمباراة السابعة على التوالي دون أي فوز.

ووصل مرموش هذا الموسم لـ 39 مساهمة تهديفية في 38 مباراة خاضها هذا الموسم سواء بقميص فرانكفورت أو سيتي.

جاك جريليش مانشستر سيتي
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