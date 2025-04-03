30 % تسديدة.. تونالي يوضح: هل هدفه في شباك برينتفورد مقصودا

أجاب ساندور تونالي لاعب وسط نيوكاسل عن مدى قصده تسديد الكرة في شباك برينتفورد خلال المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء في الجولة الـ30 من الدوري الإنجليزي.

وقاد تونالي فريقه لتحقيق الفوز على حساب برينتفورد والارتقاء للمركز الخامس برصيد 50 نقطة من 29 مباراة.

وسدد تونالي الكرة من الجانب الأيمن لتخادع حارس برينتفورد وتسكن شباكه معانا تقدم نيوكاسل في الدقيقة 74 بنتيجة 2-1.

وأوضح تونالي في تصريحات لشبكة بي ان سبورتس بعد المباراة: "بنسبة 70% كنت أقصد لعب الكرة عرضية وبنسبة 30% سددتها في المرمى"

وأكمل لاعب الوسط الإيطالي: "الكرة كانت قوية بما فيها الكفاية لتخادع الحارس ومن الصعب أن يخرجها، وأتدرب عليها بشكل مستمر".

ولدى نيوكاسل فرصة للارتقاء للمركز الرابع وتخطي مانشستر سيتي (51 نقطة من 30 مباراة) في حالة فوز مباراته المؤجلة أمام كريستال بالاس.

وتوقف رصيد برينتفورد عند 41 نقطة في المركز الـ11.

وانضم تونالي إلى نيوكاسل قادما من ميلان في صيف 2023.

ولعب تونالي هذا الموسم 27 مباراة في الدوري سجل هدفين وصنع هدفا، فيما شارك في 3 مباريات بالكأس.

وساهم تونالي في تتويج نيوكاسل هذا الموسم بكأس الرابطة الإنجليزي بعد الفوز على حساب ليفربول في المباراة النهائية بهدفين لهدف.

وسجل تونالي هدفين وصنع هدفا في 6 مباريات شارك فيها في كأس الرابطة هذا الموسم.