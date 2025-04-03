تقييم مرموش أمام ليستر من الصحف الإنجليزية

نجح عمر مرموش مهاجم مانشستر سيتي في التسجيل في شباك ليستر سيتي في مباراة تألق فيها وقاد فريقه للفوز، فكيف كان تقييمه في المباراة من قبل الصحف الإنجليزية.

وشارك مرموش كأساسي في فوز سيتي على ضيفه ليستر بنتيجة 2-0 في الجولة 30 من الدوري الإنجليزي.

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الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من مانشستر سيتي أمام ليستر حسب الدرجات من 1 إلى 10.

تقييم الدولي المصري تباين بين 7 و8 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع لـ7.6 درجة من عشرة.

أفضل لاعبي سيتي كان جاك جريليش بمتوسط تقييم بلغ 7.9 درجة.

وبدأ مرموش المباراة كأساسي ولعبها حتى النهاية.

وسجل مهاجم فولفسبورج السابق هدفه مستغلا خطأ فادح من حارس ليستر سيتي.

ولعب مرموش حتى الآن مع مانشستر سيتي 12 مباراة، بواقع 8 في الدوري الإنجليزي، و2 في الكأس و2 في دوري أبطال أوروبا.