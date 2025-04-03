سلوت: أسلوب إيفرتون يجعل مواجهته صعبة.. ولاعبونا أظهروا شخصية رائعة

الخميس، 03 أبريل 2025 - 00:29

كتب : FilGoal

أرني سلوت - ليفربول

شدد أرني سلوت مدرب ليفربول على صعوبة الفوز الذي حققه فريقه على حساب إيفرتون.

وفاز ليفربول على إيفرتون 1-0 في المباراة التي أقيمت على ملعب أنفيلد ضمن الجولة 30 من الدوري الإنجليزي.

وقال أرني سلوت عبر سكاي سبورتس: "إيفرتون فريق صعب للغاية بسبب أسلوب لعبهم. هذا ليس فقط بالنسبة لنا، بل لجميع الفرق، كان من الصعب جدا اللعب ضدهم. لكن لاعبينا أظهروا شخصيةً رائعة".

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وأضاف "أعتقد أننا صنعنا فرصا أكثر من مباراة الذهاب، وفي النهاية سجلنا هدفًا رائعا وحافظنا على شباكنا"

وأتم "قرار حكم الفيديو بشأن تاركوفسكي؟ ماك أليستير بخير وواصل اللعب. أعتقد أن الجميع قد تحدث عن ذلك، والأمر واضح جدا لدرجة أنه ليس من الضروري أن أتحدث عنه".

وسجل البرتغالي دييجو جوتا هدف المباراة الوحيد عند الدقيقة 57.

الفوز رفع رصيد ليفربول إلى 73 نقطة في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي وبفارق 21 نقطة عن أرسنال أقرب ملاحقيه.

فيما توقف رصيد إيفرتون عند 34 نقطة في المركز 15 بجدول الترتيب.

ليفربول واصل سلسلة النتائج الإيجابية وحافظ على سجله خالي من الهزائم للمباراة رقم 26 على التوالي بالموسم الحالي من الدوري الإنجليزي.

كما وصل الريدز إلى المباراة رقم 100 التي يتقدم فيها بالنتيجة على ملعب أنفيلد ولا يتعرض خلالها للهزيمة

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