جوارديولا يشيد بـ مرموش بعد الفوز على ليستر سيتي

الأربعاء، 02 أبريل 2025 - 23:36

كتب : FilGoal

عمر مرموش - بيب جوارديولا

أشاد بيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي بأداء عمر مرموش خلال لقاء ليستر سيتي.

وانتصر سيتي بنتيجة 2-0 في الجولة 30 من الدوري الإنجليزي حيث سجل مرموش هدفا.

وقال بيب جوارديولا عبر بي بي سي: "لم نستقبل أي فرصة سوى واحدة في النهاية، لم يكن سهلا أن نلعب أمام فريق متكتل بـ 10 لاعبين أمام منطقة جزاءه".

وأضاف "أهدرنا فرصة تسجيل الهدف الثالث لنصبح أكثر راحة، لكنني ممتن للأداء الجيد".

وأردف "لم نستسلم لتسجيل الهدف الثالث، ولم يكن هناك شيء خاطئ في الأداء، الكل كان يركز على ذلك الهدف".

وأكمل "عمر مرموش لديه حس جيد، وحقق أرقاما جيدة معنا في فترة قصيرة، هو متحرك ويضغط بشكل رائع وسعيد بما يقدمه".

وأتم "اللعب في دوري أبطال أوروبا؟ باقي 8 مباريات وكل مباراة حاسمة، بعد مباراة بورنموث الصعبة جئنا هنا وما ساعدنا أننا سجلنا مبكرا، أضعنا فرصة الهدف الثالث لكن بقية الأمور جيدة".

سجل جاك جريليش وعمر مرموش ثنائية أصحاب الأرض على ملعب الاتحاد.

ورفع سيتي رصيده لـ 51 نقطة ارتقى بها للمركز الرابع بشكل مؤقت على حساب تشيلسي.

فيما ظل ليستر سيتي للمباراة السابعة على التوالي دون أي فوز.

ووصل مرموش هذا الموسم لـ 39 مساهمة تهديفية في 38 مباراة خاضها هذا الموسم سواء بقميص فرانكفورت أو سيتي.

عمر مرموش الدوري الإنجليزي بيب جوارديولا
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