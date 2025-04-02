بوجلبان: جمهور المصري كان كلمة السر أمام سيمبا.. وقلق لهذا السبب

الأربعاء، 02 أبريل 2025 - 23:27

كتب : FilGoal

أنيس بوجلبان مدرب المصري

أبدى التونسي أنيس بوجلبان المدير الفني لـ المصري قلقه رغم الفوز بنتيجة 2-0 على سيمبا التنزاني في ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية.

وانتصر المصري على ضيفه بفضل ثنائية عبد الرحيم دغموم وجون إيبوكا.

وقال أنيس بوجلبان في المؤتمر الصحفي: "بذلنا مجهودا بدنيا كبير خلال مباراة اليوم".

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وأضاف "تغييراتنا في المباراة كانت تهدف للحفاظ على المكسب".

وأوضح "مباراة العودة لها حسابات أخرى وجاهزون للتعامل معها".

وأردف "جمهور المصري كان كلمة السر في الفوز بالمباراة، وأبارك لهم على الفوز، والتأهل لم يُحسم بعد".

وواصل "المباراة كانت صعبة للغاية أمام خصم قوي وعنيد".

وأتم "قلق للغاية بسبب خوض مباراة سيراميكا كليوباترا ببطولة كأس العاصمة بعد يومين من المباراة".

ويحل المصري ضيفا على سيمبا في مباراة إياب ربع نهائي الكونفدرالية يوم الأربعاء 9 إبريل في تنزانيا.

ويلتقي الفائز من تلك المباراة أمام الفائز من مباراة الزمالك أمام ستيلينبوش الجنوب إفريقي في نصف النهائي.

ويعد ذلك الفوز الأول للمصري على حساب سيمبا التنزاني في تاريخ مواجهات الفريقين.

والتقى الفريقان عام 2018 وانتهت مباراة الذهاب في تنزانيا بهدفين لكل فريق، قبل أن يحسم التعادل السلبي مواجهة الإياب ليتأهل المصري بفضل تسجيله خارج الأرض.

أنيس بوجلبان المصري الكونفدرالية
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