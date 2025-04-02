الدوري الإنجليزي - نيوكاسل يلامس المركز الرابع.. ومرسي يشارك في فوز إبسوتش

الأربعاء، 02 أبريل 2025 - 23:19

كتب : FilGoal

سام مرسي أمام بورنموث

ارتقى نيوكاسل مركزًا بعد تحقيقه فوزًا على حساب برينتفورد بهدفين مقابل هدف وحيد في الأسبوع الـ30 من مسابقة الدوري الإنجليزي على ملعب سانت جيمس بارك.

أحرز ثنائية نيوكاسل ألكسندر إيزاك في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وأدرك مبوميو التعادل لبرينتفورد في الدقيقة 64، قبل أن يسجل ساندرو تونالي هدف الفوز لأصحاب الأرض في الدقيقة 74.

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وبتلك النتيجة ارتفع رصيد نيوكاسل لـ50 نقطة من 29 مباراة، وله مباراة مؤجلة أمام كريستال بالاس، متخطيا تشيلسي صاحب المركز السادس برصيد 49 نقطة.

ويلعب تشيلسي مباراة الجولة الـ30 أمام توتنام هوتسبير مساء الخميس.

وأمام نيوكاسل فرصة للارتقاء للمركز الرابع وتخطي مانشستر سيتي (51 نقطة من 30 مباراة) في حالة فوزه بمباراته المؤجلة.

وتوقف رصيد برينتفورد عند 41 نقطة في المركز الـ11.

كما ارتقى أستون فيلا مركزًا بعد تحقيقه فوزًا كبيرًا خارج أرضه أمام برايتون في الجولة ذاتها.

ويعود الفضل لفوز أستون فيلا إلى صفقاته الجديدة في انتقالات يناير.

سجل ثلاثية أستون فيلا ماركوس راشفورد في الدقيقة 51، وماركو أسينسيو في الدقيقة 78، قبل أن يختتم دنيايل مالين أهداف فريقه في الدقيقة 90+10.

وانضم ماركوس راشفورد إلى أستون فيلا قادما من مانشستر يونايتد، فيما انضم ماركو أسينسيو قادما من باريس سان جيرمان خلال الانتقالات الشتوية الماضية.

ورفع أستون فيلا رصيده إلى 48 نقطة في المركز السابع، فيما توقف رصيد منافسه برايتون عند 47 نقطة في المركز الثامن.

وسقط كريستال بالاس في فخ التعادل أمام ساوثامبتون بهدف لكل فريق.

سجل لساثامبتون بول أونواتشو في الدقيقة 20.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع أنقذ ماتيوس فرانكا فريقه كريستال بالاس بإدراك التعادل.

ورفع كريستال بالاس رصيده لـ40 نقطة في المركز الـ12، فيما استمر ساوثامبتون في المركز الأخير برصيد 10 نقاط.

وسقط بورنموث على أرضه في هزيمة مفاجئة أمام إبسويتش تاون بهدفين مقابل هدف وحيد.

سجل ناثان برودهيد هدف التقدم للضيوف في الدقيقة 34 لينتهي الشوط الأول بتقدم إبسويتش تاون بهدف نظيف.

وفي الشوط الثاني، أضاف ديلاب الهدف الثاني للضيوف في الدقيقة 60.

وقلص فرانسوا إيفانيلسون النتيجة لأصحاب الأرض بتسجيل الهدف الوحيد لبورنموث في الدقيقة 67.

بتلك النتيجة توقف رصيد بورنموث عند 44 نقطة في المركز العاشر، فيما رفع إبسويتش تاون رصيده لـ20 نقطة في المركز الـ18، مبتعدا بفارق 9 نقاط عن أول مركز البقاء.

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