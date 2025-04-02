بمشاركة صلاح ولدغة جوتا.. ليفربول يحسم دربي ميرسيسايد ويواصل الابتعاد بالصدارة

الأربعاء، 02 أبريل 2025 - 23:19

كتب : FilGoal

دييجو جوتا - ليفربول ضد إيفرتون

حسم ليفربول دربي ميرسيسايد بالفوز على غريمه إيفرتون بهدف دون رد.

وفاز ليفربول على إيفرتون 1-0 في المباراة التي أقيمت على ملعب أنفيلد ضمن الجولة 30 من الدوري الإنجليزي.

وسجل البرتغالي دييجو جوتا هدف المباراة الوحيد عند الدقيقة 57.

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الفوز رفع رصيد ليفربول إلى 73 نقطة في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي وبفارق 21 نقطة عن أرسنال أقرب ملاحقيه.

فيما توقف رصيد إيفرتون عند 34 نقطة في المركز 15 بجدول الترتيب.

ليفربول واصل سلسلة النتائج الإيجابية وحافظ على سجله خالي من الهزائم للمباراة رقم 26 على التوالي بالموسم الحالي من الدوري الإنجليزي.

كما وصل الريدز إلى المباراة رقم 100 التي يتقدم فيها بالنتيجة على ملعب أنفيلد ولا يتعرض خلالها للهزيمة

وصف المباراة

بدأ ليفربول المباراة بضغط هجومي على مرمى إيفرتون بحثا عن تسجيل هدف التقدم مبكرا.

وأهدر إبراهميا كوناتي فرصة تسجيل الهدف الأول بعد ضربة رأسية من عرضية متقنة.

ورد إيفرتون عن طريق مهاجمه بيتو الذي سجل هدفا لكن حكم المباراة ألغاه بداعي التسلل.

وسدد دومنيك سوبوسلاي كرة صاروخية لكنها علت مرمى إيفرتون بقليل.

وكاد محمد صلاح أن يدرك هدف التقدم للريدز بعد ضربة رأسية قوية تصدى لها جوردان بيكفورد حارس إيفرتون.

وحرم القائم بيتو مهاجم إيفرتون من تسجيل هدف التقدم لفريقه بعد انفراد تام بالمرمى.

وبعد هجمة منظمة من لاعبي ليفربول بمجموعة من التمريرات المتتالية استغلها ديوجو جوتا في اختراق منطقة الجزاء ثم أطلق تسديدة متقنة سكنت الشباك في منتصف المرمى عند الدقيقة 57.

وأهدر لويس دياز فرصة تسجيل الهدف الثاني لليفربول بعد تسديدة قوية مرت بجوار المرمى.

كما أهدر داروين نونيز أيضا فرصة محققة للتسجيل بعد تدخل من الحارس بيكفورد.

ليفربول محمد صلاح الدوري الإنجليزي
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