مشجع صنداونز: مشجع الترجي توسل لي وبكينا سويا عقب إنقاذه

حكى سيبونسيو ماسانجو مشجع صنداونز الذي أنقذ مشجع الترجي من الموت تفاصيل ما حدث عقب مواجهة الفريقين في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وانتصر صنداونز على ملعبه بهدف دون رد في مباراة شهدت اشتباك بين جماهير الفريقين عقب نهاية اللقاء.

وخلال الاشتباك التقطت العدسات مشجعا للترجي كاد أن يسقط من على ارتفاع كبير من المدرجات لولا تدخل مشجع صنداونز وإنقاذه.

وقال مشجع صنداونز لـ موقع timeslive الجنوب إفريقي: "بينما كان مشجعو الترجي يركضون، وقع تدافع صغير بينهم. وفي وسط ذلك، سقط الرجل أرضا، أو دُفع بطريقة ما، ورأيته معلقا".

وأضاف "ركضت نحوه، وحاولت مساعدته. ظن في البداية أنني سأدفعه، أمسكت بساعده وتوسل لي قائلا: "أرجوك لا تفعل ذلك لدي 3 أطفال"، وظل يردد ذلك".

وتابع "طمأنته وقلت له "لن أدعك تسقط أنا هنا لمساعدتك"، لم يستطع إنقاذ نفسه لذلك حاولت مساعدته قبل أن يفقد قدرته على التحمل ويسقط".

وأردف "حاولت رفعه 3 أو 4 مرات وفي النهاية استطاع رفع ساقيه لأعلى".

وأكمل "سيطر عليّ الأدرينالين. لم أكن أعتقد حتى أنه سيسقط. لا أعرف كيف رفعته، كل ما فكرت فيه: "لن تسقط، هذا مستحيل"".

وواصل "التونسي لو سقط كان سيصاب بالشلل لو لم يمت، والارتفاع ربما وصل لـ 30 مترا".

وأتم "عقب إنقاذه لم يتوقف عن شكري، قضينا أنا وهو لحظة رائعة وبدأ في البكاء على كتفي حتى بدأت بالبكاء أيضا، كان ممتنا لي جدا".

A heroic Mamelodi Sundowns fan saved the life of an Esperance fan during a violent clash between the supporters of Mamelodi Sundowns and Espérance last night at Loftus Stadium.#TotalEnergiesCAFCL pic.twitter.com/7tNLHPrfrp — MDN NEWS (@MDNnewss) April 2, 2025

وتغلب صنداونز على الترجي بهدف دون مقابل سجله بيتر شالويلي مهاجم الفريق الجنوب إفريقي في الدقيقة 54.

وتقام مباراة الإياب في تونس يوم 8 أبريل الجاري على استاد رادس.

انتصار غائب وحقق صنداونز انتصاره الأول على الترجي منذ أكتوبر 2000 والذي حقق فيه الفريق الجنوب إفريقي الفوز بهدفين دون مقابل. ومنذ تلك المواجهة لعب الفريقان 6 مباريات في دوري أبطال إفريقيا فاز الترجي في ثلاثة منهم بينما حسم التعادل الثلاثة الآخرين. وكان الترجي في النسخة السابقة قد أقصى صنداونز بالفوز ذهابا وإيابا في نصف النهائي بنتيجة واحدة وهي هدف دون مقابل. الأماني ممكنة لا يزال بإمكان الترجي تحقيق نتيجة إيجابية وخطف بطاقة التأهل لنصف النهائي وانتظار الفائز من مواجهة الأهلي ضد الهلال السوداني. إذ لعب الترجي أمام صنداونز 4 مباريات في تونس ونجح في تحقيق نتائج إيجابية ضد الفريق الجنوب إفريقي. إذ فاز الترجي مرتين على صنداونز بتونس مقابل تعادلين. ويحتاج الترجي للفوز بأكثر من هدف لحسم بطاقة التأهل لنصف النهائي أو الفوز بهدف دون مقابل واللجوء للأشواط الإضافية وركلات الترجيح.

video:1