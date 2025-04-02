الكونفدرالية - اتحاد العاصمة يفرض التعادل على قسنطينة.. ونهضة بركان يضرب أسيك في عقر داره

الأربعاء، 02 أبريل 2025 - 21:51

كتب : FilGoal

فريق نهضة بركان

فرض اتحاد العاصمة نتيجة التعادل الإيجابي على مضيفه ومواطنه شباب قسنطينة في ذهاب ربع نهائي البطولة الكونفدرالية.

وتعادل شباب قسنطينة مع ضيفه اتحاد العاصمة 1-1 في المباراة التي أقيمت على ملعب الشهيد حملاوي.

وافتتح منذر طمين التسجيل لنادي شباب قسنطينة في الدقيقة 29 من المباراة بعدما استغل تمريرة متقنة من هواري بعوش.

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وأهدر مهدي مرغم لاعب اتحاد العاصمة ركلة جزاء لفريقه مع بداية الشوط الثاني.

وأدرك كيفن مونديكو هدف التعادل لنادي اتحاد العاصمة في الدقيقة 75 بعدما استغل عرضية البوليفي آداليد تيرازاس.

وسيحل شباب قسنطينة ضيفا على اتحاد العاصمة يوم الأربعاء المقبل ضمن إياب ربع النهائي.

وسيلعب الفائز من مواجهة قسنطينة واتحاد العاصمة ضد الفائز من مواجهة نهضة بركان المغربي وأسيك الإيفواري.

في المقابل فاز نهضة بركان وصيف النسخة الماضية، عهلى أسيك الإيفواري بهدف دون رد.

وعاد نهضة بركان بانتصار ثمين من العاصمة الإيفوارية أبيدجان قبل خوض مباراة العودة الأسبوع المقبل بالمغرب.

وأحرز عماد رياحي هدف المباراة الوحيد لصالح نهضة بركان عند الدقيقة 75.

الكونفدرالية نهضة بركان أسيك قسنطينة اتحاد العاصمة
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