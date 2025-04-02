ظهور نسائي.. 4 حكام مصريين في أمم إفريقيا للشباب 2025

الأربعاء، 02 أبريل 2025 - 21:27

كتب : FilGoal

شاهندة المغربي

أعلن اتحاد الكرة اختيار الرباعي شاهندة المغربي ويارا عاطف ومحمود عاشور وحسام عزب للتواجد في أمم إفريقيا للشباب.

وتستضيف مصر نهائيات أمم إفريقيا للشباب تحت 20 عاما في الفترة من 27 أبريل وحتى 18 مايو.

وتتواجد شاهندة المغربي كحكم ساحة، ويارا عاطف كحكم مساعد، ومحمود عاشور وحسام عزب على تقنية الفيديو.

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ويستعد منتخب مصر للمشاركة في البطولة وأوقعته القرعة في مجموعة واحدة مع المغرب وجنوب إفريقيا ونيجيريا.

ويتأهل من البطولة 4 منتخبات إلى نهائيات كأس العالم بتشيلي خلال الفترة من 27 سبتمبر إلى 19 أكتوبر بمشاركة 24 منتخبا.

وسبق أن استضافت مصر نهائيات نسخة 2023 والتي انتهت بتتويج السنغال باللقب.

أمم إفريقيا للشباب شاهندة مغربي الدوري المصري
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