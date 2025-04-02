مران الأهلي - راحة لعدد من اللاعبين.. وتحديد موعد السفر لـ موريتانيا لمواجهة الهلال

الأربعاء، 02 أبريل 2025 - 20:51

كتب : حسام نور الدين

مران الأهلي

واصل الأهلي تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادا لمباراة الهلال السوداني في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وانتصر الأهلي على الهلال 1-0 في الذهاب بفضل هدف محمد هاني.

وعقد مارسيل كولر المدير الفني، اجتماعا مع الطاقم المعاون، لبحث الترتيبات الخاصة بالاستعداد للمباراة، والتحضير المناسب ‏قبل لقاء العودة المقرر أن يقام يوم الثلاثاء المقبل في موريتانيا.‏

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ومنح الجهاز الفني راحة لعدد من اللاعبين الذين شاركوا في مباراة الذهاب أمس الثلاثاء، فيما خضع بقية اللاعبين لتدريبات بدنية ‏وخططية مكثفة، في إطار تجهيز الجميع للمباراة.‏

وحدد محمد شوقي، نائب المدير الرياضي للنادي، موعد السفر لخوض لقاء الإياب قائلا "استقررنا على السفر يوم السبت المقبل إلى موريتانيا لمواجهة الهلال السوداني".

وجاء تحديد موعد السفر، بعد الاتفاق على كافة الإجراءات الخاصة برحلة الفريق الى موريتانيا، وفي إطار توفير الأجواء ‏المناسبة للبعثة بالكامل قبل خوض المباراة.‏

كما حظي لاعبو الفريق الأول بالحصول على تطعيمات وقائية عن طريق الجهاز الطبي في ‏إطار التجهيزات الخاصة بالسفر بشكل عام.‏

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