انتهت الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي (2)-(0) ليستر.. مرموش سجل وانتصر

الأربعاء، 02 أبريل 2025 - 20:34

كتب : FilGoal

عمر مرموش - مانشستر سيتي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة مانشستر سيتي ضد ليستر سيتي في الجولة 30 من الدوري الإنجليزي.

ويلتقي الفريقان في التاسعة إلا الربع مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب الاتحاد.

ويعوض عمر مرموش غياب إرلينج هالاند بسبب الإصابة في هجوم سيتي.

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لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــا.

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انتهت

ق 60: مرموش يهدر فرصة إضافة الثالث بعد عرضية من الجهة اليسرى من دوكو

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 33: عرضية تصل لمرموش الذي سدد كرة ارتطمت بالدفاع من أمام المرمى.

ق 29: جوووول مرموش يضيف الثاني بعد كرة سقطت من يد الحارس وسددها في الشباك بسهولة معززا التقدم.

ق 2: جوووول أوووول.. عرضية من سافيو إلى جريليش الذي سدد في الشباك الهدف الأول

بداية اللقاء

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