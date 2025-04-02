تشكيل مانشستر سيتي - مرموش أساسي أمام ليستر.. وأوريلي ظهير أيسر

الأربعاء، 02 أبريل 2025 - 19:38

كتب : FilGoal

هدف عمر مرموش ضد برايتون

عاد عمر مرموش لقيادة هجوم مانشستر سيتي بشكل أساسي في مواجهة ليستر سيتي في الجولة 30 من الدوري الإنجليزي.

ويلتقي الفريقان في التاسعة إلا الربع مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب الاتحاد.

ويعوض مرموش غياب إرلينج هالاند بسبب الإصابة.

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وكان مرموش قد جلس على مقاعد البدلاء أمام بورنموث ثم شارك كبديل وسجل هدف الفوز والتأهل لنصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي مطلع الأسبوع الجاري.

ويواصل بيب جوارديولا الاعتماد على نيكو أوريلي في مركز الظهير الأيسر بعد تألقه مؤخرا وصناعة هدفين ضد بورنموث.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي

حراسة المرمى: إيدرسون مورايش

الدفاع: ماتيوس نونيز – روبن دياز – يوشكو جفارديول – نيكو أوريلي

الوسط: جاك جريليش – نيكو جونزاليس – إلكاي جوندوجان

الهجوم: سافينيو – عمر مرموش – جيريمي دوكو

وعلى مقاعد البدلاء: أورتيجا مورينو – ماتيو كوفاسيتش – كيفين دي بروين – برناردو سيلفا – رييس فيكتور – فيل فودين – نيك بوب – ريكو لويس – جيمس ماكتي

ويحتل مانشستر سيتي المركز الخامس برصيد 48 نقطة.

فيما يحتل ليستر سيتي المركز الـ 19 -قبل الأخير- برصيد 17 نقطة.

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