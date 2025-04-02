برناردو سيلفا: من ينتقد مانشستر سيتي لا يفهم كرة القدم.. وسنثبت خطأهم

دافع برناردو سيلفا لاعب مانشستر سيتي عن فريقه في ظل الأداء المتراجع من فريقه هذا الموسم.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 48 نقطة، فيما ودع الدور الرابع من بطولة كأس الرابطة أمام توتنام هوتسبير.

وأوضح برناردو سيلفا في حوار مع صحيفة ميرور الإنجليزية: "أي شخص يقلل من مانشستر سيتي لا يفهم كرة القدم جيدًا"

وردا على تقدم لاعبي مانشستر سيتي في العمر، قال سيلفا: "أخبروني، أي لاعب؟ أعطوني أسماء، هناك أناس لا يفهمون كرة القدم ولم يلعبوها، عمري 30 عاما، وكوفاسيتش 30 عاما".

وأكمل "أنت لا تتحدث عن لاعبين في عمر 36، مررنا بـ6 أشهر سيئة، وفجأة أصبحنا كبارا في السن، في المواسم الثمانية الماضية فزنا بـ6 ألقاب بالدوري الإنجليزي، وفي 4 أشهر سيئة أصبحنا كبارًا في السن".

وأضاف "سنثبت خطأهم، لدينا الوقت لذلك، لقد تأخرنا قليلاً عن هذا الموسم، ربما في بعض المسابقات فقط، لكننا سنعود، لا تقلقوا"

وعن وصول مانشستر سيتي إلى نصف نهائي الكأس للعام السابع على التوالي: "من الرائع التواجد في ملعب ويمبلي، ونريد أن نكون هناك مرة أخرى، ونعلم أن الأمر ليس سهلا لأننا سنواجه نوتينجهام فورست في نصف النهائي وهم يقدمون موسما رائعا"

وتأهل مانشستر سيتي لنصف نهائي كأس إنجلترا بعد الفوز على حساب بورنموث بهدفين مقابل هدف وحيد.

وأتم لاعب مانشستر سيتي "كأس الاتحاد الإنجليزي هي البطولة الوحيدة التي نخوضها لنشعر بتحسن، ومن الواضح أن الموسم لن يكون جيدًا حتى لو فزنا بالكأس، لكن يمكنها أن تُشعرنا بتحسن."

ويلتقي مانشستر سيتي أمام ليستر سيتي التاسعة إلا الربع مساء اليوم الأربعاء في الأسبوع الـ30 من الدوري الإنجليزي.