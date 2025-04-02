مدرب ستيلينبوش: سنقاتل على فرصنا في القاهرة أمام الزمالك

أوضح ستيف باركر المدير الفني لـ ستيلينبوش الجنوب إفريقي أن فريقه سيقاتل من أجل خطف بطاقة التأهل لنصف نهائي الكونفدرالية على حساب الزمالك.

وفرض الزمالك التعادل السلبي على الفريق الجنوب إفريقي في لقاء الذهاب.

وقال المدير الفني لـ ستيلينبوش عبر شبكة "SABC SPORT" الجنوب إفريقية: "أعتقد أننا لعبنا بشكل جيد، بعد 30 دقيقة دخلنا أجواء اللقاء وحصلنا على الثقة واستحوذنا على الكرة بشكل أفضل وأنهينا الشوط الأول بشكل جيد".

وأضاف "في الشوط الثاني لم نكرر الأمر وكان اللقاء تكتيكا أكثر ويبدو أننا سعداء لعدم استقبال أهداف".

وشدد "سنذهب للقاهرة بثقة وإيمان بقدرتنا على الفوز وسنقاتل على فرصنا".

وواصل "في الإياب أعتقد أنه يمكننا اللعب على التمريرات من وراء الدفاع في منطقة الجزاء وكذلك عن طريق الركلات الثابتة، وسنحصل على راحة غدا ونبدأ الاستعداد بعدها جيدا، سنخوض مباراة صعبة بعيدا عن ملعبنا والكل يدعمنا لنصل لنصف النهائي".

وأتم "نعلم أن الزمالك فاز بالعديد من الألقاب المحلية والقارية وهو نادي كبير في القارة، لكن صنداونز وأورلاندو بايرتس جعلونا نؤمن بأننا نمثل دوريا قويا وأن نفخر بما نقدمه على المستوى القاري، ونأمل بتواجد 3 فرق جنوب إفريقية في نصف النهائي هذا الموسم".

وينتظر الزمالك الحسم في القاهرة عندما يستضيف ستيلينبوش في مباراة العودة للدفاع عن لقبه من الموسم الماضي.

وتقام مباراة العودة بين الفريقين يوم الأربعاء المقبل 9 أبريل في استاد القاهرة.