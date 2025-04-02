ميدو: رغم الغيابات والظلم التحكيمي الزمالك قادر على الوصول لنصف نهائي الكونفدرالية

الأربعاء، 02 أبريل 2025 - 18:11

كتب : FilGoal

ميدو - عضو لجنة التخطيط بالزمالك

شدد أحمد حسام "ميدو" عضو لجنة التخطيط في الزمالك على قدرة الفريق في الوصول لنصف نهائي الكونفدرالية.

وفرض الأبيض التعادل السلبي على ستيلينبوش في جنوب إفريقيا ذهابا قبل خوض الإياب الأسبوع المقبل.

وكتب ميدو عبر حسابه على منصة "أكس": "رغم الغيابات المهمة والظلم التحكيمي الواضح للجميع الزمالك ينجح في الخروج بالتعادل من جنوب إفريقيا في مباراة الذهاب".

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وأضاف "إن شاء الله بدعم جمهورنا في ملعبنا ورجولة لاعبينا سنكون أحد أطراف المربع الذهبي في الكونفدرالية الإفريقية، البطولة التي نسعى للفوز بها للمرة الثانية على التوالي".

وينتظر الزمالك الحسم في القاهرة عندما يستضيف ستيلينبوش في مباراة العودة للدفاع عن لقبه من الموسم الماضي.

وتقام مباراة العودة بين الفريقين يوم الأربعاء المقبل 9 أبريل في استاد القاهرة.

الزمالك ميدو الكونفدرالية
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