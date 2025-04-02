ميدو: رغم الغيابات والظلم التحكيمي الزمالك قادر على الوصول لنصف نهائي الكونفدرالية

شدد أحمد حسام "ميدو" عضو لجنة التخطيط في الزمالك على قدرة الفريق في الوصول لنصف نهائي الكونفدرالية.

وفرض الأبيض التعادل السلبي على ستيلينبوش في جنوب إفريقيا ذهابا قبل خوض الإياب الأسبوع المقبل.

وكتب ميدو عبر حسابه على منصة "أكس": "رغم الغيابات المهمة والظلم التحكيمي الواضح للجميع الزمالك ينجح في الخروج بالتعادل من جنوب إفريقيا في مباراة الذهاب".

وأضاف "إن شاء الله بدعم جمهورنا في ملعبنا ورجولة لاعبينا سنكون أحد أطراف المربع الذهبي في الكونفدرالية الإفريقية، البطولة التي نسعى للفوز بها للمرة الثانية على التوالي".

رغم الغيابات المهمة والظلم التحكيمي الواضح للجميع #الزمالك ينجح في الخروج بالتعادل من جنوب أفريقيا في مباراة الذهاب وان شاء الله بدعم جمهورنا في ملعبنا ورجولة لاعبينا سنكون أحد أطراف المربع الذهبي في #الكونفدرالية_الإفريقية البطولة التي نسعى للفوز بها للمرة الثانية على التوالي… — Mido (@midoahm) April 2, 2025

وينتظر الزمالك الحسم في القاهرة عندما يستضيف ستيلينبوش في مباراة العودة للدفاع عن لقبه من الموسم الماضي.

وتقام مباراة العودة بين الفريقين يوم الأربعاء المقبل 9 أبريل في استاد القاهرة.