فوت ميركاتو: صلاح سيجدد تعاقده مع ليفربول

الأربعاء، 02 أبريل 2025 - 17:55

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - باريس سان جيرمان

يبدو أن رحلة محمد صلاح مستمرة مع ليفربول ولن تنتهي.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

وينتهي تعاقد صلاح مع الريدز بنهاية الموسم الجاري ويحق له التوقيع لأي فريق آخر بدءا من الموسم المقبل.

ووفقا لموقع "فوت ميركاتو" الفرنسي فإن محمد صلاح سيجدد عقده مع ليفربول إذ ستير المفاوضات مع وكيله بشكل جيد.

أخبار متعلقة:
رقمان قياسيان ينتظران صلاح أمام إيفرتون مؤتمر سلوت: شائعات أرنولد وصلاح وفان دايك لم تؤثر علينا.. ونركز على تحقيق أهدافنا "من الصعب الفوز بها في وجود صلاح".. أليسون أفضل لاعب في ليفربول عن شهر مارس فرصة لـ مرموش وصلاح.. مانشستر سيتي يعلن إصابة هالاند في الكاحل

وأوضح التقرير أن صلاح سيجدد عقد لمدة عامين ويقترب من الحصول على الراتب الذي طلبه منذ أشهر.

ويبحث محمد صلاح نجم ليفربول عن كتابة صفحة جديدة في تاريخ ناديه حين يواجه إيفرتون يوم الأربعاء.

ويحل ليفربول ضيفا على إيفرتون ضمن الجولة 30 من الدوري الإنجليزي.

إذا سجل محمد صلاح هدفا في شباك إيفرتون سيصل لهدفه رقم 9 في دربي ميرسيسايد بالدوري ويصبح الهداف التاريخي لليفربول أمام إيفرتون بالبريمرليج بالتساوي مع ستيفن جيرارد.

وبلغت حصيلة أهداف الدولي المصري ضد إيفرتون 8 أهداف وصنع هدفين في 12 مباراة.

صلاح سجل هدفا وصنع مثله أمام إيفرتون في المباراة الأولى هذا الموسم على ملعب جوديسون بارك. ولو كرر ذلك في أنفيلد سيصبح ثالث لاعب يفعل ذلك ضد التوفيز بعد كريس ساتون في موسم 1993-1994 وآلان شيرار في موسم 1994-1995.

يذكر أن قائد منتخب مصر سجل أو صنع في 13 من أصل 14 مباراة بالدوري الإنجليزي على ملعب أنفيلد هذا الموسم، بما في ذلك آخر 12 مباراة.

فقط شيرار لديه سلسلة أطول في الدوري الإنجليزي، حيث فعل ذلك مرتين، 13 مباراة في موسم 1995-1996 و15 مباراة في موسم 1996-1997.

بشكل عام، وصل رصيد صلاح من الأهداف هذا الموسم في مختلف المسابقات إلى 32 هدفا، بينما صنع 22.

ويعيش نجم بازل السابق موسمه الثامن بقميص ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 392 مباراة شارك بها مع ليفربول في مختلف المسابقات سجل صلاح 243 هدفا وصنع 109 أهداف.

وتوج بـ8 ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين مرتين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022.

محمد صلاح ليفربول الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
إيدرسون: إيمان بالخرافات؟ ألعب بنفس الملابس الداخلية لمدة 8 سنوات أموريم: افتقدنا للمسة الأخيرة أمام فورست.. وكنا نستحق نتيجة أفضل أرتيتا: استقبال الجماهير لـ ساكا كان رائعا.. ولا نعرف موقف جابريال من الإصابة مرموش ينافس على جائزتي شهر مارس في مانشستر سيتي رقمان قياسيان ينتظران صلاح أمام إيفرتون فان دايك يوجه رسالة إلى جماهير ليفربول قبل مباريات حسم الدوري مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة.. الزمالك وليفربول وبرشلونة وسيتي الهزيمة رقم 13. .مانشستر يونايتد يخسر من نوتينجهام
أخر الأخبار
السابع والـ 81.. دغموم يسجل لأول مرة مع المصري في الكونفدرالية 21 دقيقة | الكرة المصرية
بيسيرو: نحتاج للتحسن هجوميا.. وأثق في قدرتنا على التأهل لنصف النهائي 26 دقيقة | الكرة المصرية
مدرب ستيلينبوش: سنقاتل على فرصنا في القاهرة أمام الزمالك 37 دقيقة | الكرة الإفريقية
ميدو: رغم الغيابات والظلم التحكيمي الزمالك قادر على الوصول لنصف نهائي الكونفدرالية 59 دقيقة | الكرة الإفريقية
فوت ميركاتو: صلاح سيجدد تعاقده مع ليفربول ساعة | الدوري الإنجليزي
مباشر الكونفدرالية - المصري (1)-(0) سيمبا.. نهاية الشوط الأول ساعة | الكرة الإفريقية
الكونفدرالية – موعد مباراة الزمالك وستيلينبوش الجنوب إفريقي ساعة | الكرة المصرية
في الجول يكشف تفاصيل إصابة شيكابالا ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 دون خصم نقاط بنهاية الموسم.. قرارات رابطة الأندية بشأن مباراة الأهلي ضد الزمالك 2 مصدر من الرابطة يكشف لـ في الجول سبب إلغاء خصم 3 نقاط من الأهلي 3 أزمة القمة - الزمالك يخاطب الرابطة بـ 3 مطالب بعد إلغاء خصم نقاط الأهلي 4 أحمد حجازي يرد على تصريحات حسام حسن