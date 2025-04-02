انتهت في الكونفدرالية - المصري (2)-(0) سيمبا

الأربعاء، 02 أبريل 2025 - 17:48

كتب : FilGoal

عبد الرحيم دغموم لاعب المصري أمام سيمبا

نقدم لكم تغطية مباشرة لمباراة المصري أمام سيمبا التنزاني في ذهاب ربع نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية على استاد السويس الجديد.

وتصدر سيمبا المجموعة الأولى برصيد 13 نقطة، فيما احتل المصري المركز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط خلف الزمالك المتصدر.

وتقام مباراة الإياب يوم الأربعاء 9 إبريل في تنزانيا.

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ويلتقي الفائز من تلك المباراة أمام الفائز من مباراة الزمالك أمام ستيلينبوش الجنوب إفريقي في نصف النهائي.

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نهاية المباراة بفوز المصري 2-0.

ق 89.. جوووووول لـ جون إيبوكا ولكن ألغاه الحكم بداعي التسلل، قبل أن يؤكد الفيديو صحة الهدف لعدم وجود حالة تسلل

ق 82.. تبديل أخير للمصري بنزول ميدو جابر بدلا من يوسف الجوهري.

ق 78.. تبديل رابع للمصري بنزول جون إيبوكا بدلا من صلاح محسن.

ق 73.. تسديدة صاروخية من صلاح محسن من خارج منطقة الجزاء مرت بجوار القائم بقليل.

ق 70: مطالبات من نادي سيمبا التنزاني بالحصول على ضربة جزاء والحكم يأمر باستمرار اللعب بعد اصطدام ليونيل أتيبا لاعب سيمبا مع محمود جاد حارس المصري.

ق 64.. تبديلان للمصري بنزول سامادو وكريم بامبو وكريم العراقي بدلا من عبد الرحيم دغموم وفخر الدين بن يوسف وأحمد عيد

ق 52.. إنقاذ رائع من محمود جاد بعد تسديدة قوية من لاعب سيمبا من ضربة حرة مباشرة

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم المصري بهدف نظيف.

ق 15: جووووووول عبد الرحيم دغموم يسجل الهدف الأول للمصري من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء تخادع الحارس موسى كمارا بعد اصطدامها بالأرض لتسكن الشباك.

ق 8: كرة عرضية من خالد صبحي لعبها صلاح محسن رأسية مرت أعلى العارضة.

انطلاق المباراة

سيمبا المصري الكونفدرالية
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