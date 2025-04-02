تشكيل المصري – صلاح محسن يقود الهجوم أمام سيمبا

الأربعاء، 02 أبريل 2025 - 17:11

كتب : FilGoal

صلاح محسن - المصري ضد مودرن سبورت

أعلن أنيس بوجلبان المدير الفني للمصري تشكيل فريقه لمواجهة سيمبا التنزاني.

ويلعب المصري ضد سيمبا في ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية الإفريقية في المباراة التي تقام على استاد السويس الجديد.

وجاء تشكيل المصري كالآتي:

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المرمى: محمود جاد

الدفاع: أحمد عيد - باهر المحمدي – خالد صبحي – عمرو سعداوي

الوسط: محمد مخلوف – محمود حمادة – يوسف الجوهري

الهجوم: عبد الرحيم دغموم – فخر الدين بن يوسف – صلاح محسن

وتقام مباراة العودة بين الفريقين يوم الأربعاء المقبل في دار السلام عاصمة تنزانيا.

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