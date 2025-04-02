الحسم في القاهرة.. الزمالك يعود من جنوب إفريقيا بتعادل سلبي مع ستيلينبوش

تعادل الزمالك سلبيا مع مضيفه ستيلينبوش الجنوب إفريقي في ذهاب ربع نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وينتظر الزمالك الحسم في القاهرة عندما يستضيف ستيلينبوش في مباراة العودة للدفاع عن لقبه من الموسم الماضي.

وتقام مباراة العودة بين الفريقين يوم الأربعاء المقبل 9 أبريل في استاد القاهرة.

غاب عن الزمالك في المباراة الظهير الأيسر المغربي محمود بن تايك لعدم الحصول على التأشيرة، وعبد الله السعيد للإصابة.

وصف المباراة

جاءت المباراة متوسطة المستوى من الفريقين دون فرص خطيرة على المرمى.

وكانت أولى محاولات الزمالك في الدقيقة 37 بعد انطلاقة من مصطفى شلبي من ناحية اليسار ثم تسديدة مرت أعلى العارضة.

وسيطر أصحاب الأرض على اللعب في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول مع محاولات غير خطيرة على مرمى الزمالك، لينتهي الشوط بالتعادل السلبي.

في الشوط الثاني حاول ستيلينبوش تهديد مرمى الزمالك أكثر وكان له فرصة خطيرة في الدقيقة 49 على مرمى عواد بعد عرضية من ناحية اليمين لكن حارس الأبيض أبعدها ببراعة.

وسقط حسام عبد المجيد على الأرض مصابا بعد تدخل قوي معه من أحد لاعبي ستيلينبوش قبل أن يقوم ويكمل اللقاء.

وأجرى جوزيه بيسيرو المدير الفني للزمالك التبديل الأول في الدقيقة 64 بنزول محمود جهاد بدلا من نبيل عماد.

وسدد زيزو كرة بالقدم اليسرى من خارج منطقة الجزاء أمسك بها الحارس بسهولة.

وشارك ناصر ماهر بدلا من سيف الدين الجزيري في ثاني تبديلات الزمالك في الدقيقة 75.

وطالب لاعبو الزمالك باحتساب ركلة جزاء بعد تدخل من مدافع ستيلينبوش مع مصطفى شلبي لكن الحكم أشار إلى استمرار اللعب.

وكاد الزمالك أن يسجل هدف الفوز في الوقت القاتل بعدما مر مصطفى شلبي من ناحية اليسار وأرسل عرضية قابلها ناصر منسي بضربة رأسية تصدى لها الحارس ثم اصطدمت في القائم وذهبت بعيدا.

وشارك أيضا ناصر ماهر بدلا من مصطفى شلبي في آخر تبديلات بيسيرو.

ومرت الدقائق المتبقية دون أن تتغير النتيجة لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي.