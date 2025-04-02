إيدرسون: إيمان بالخرافات؟ ألعب بنفس الملابس الداخلية لمدة 8 سنوات

يؤمن البرازيلي إيدرسون مورايش حارس مانشستر سيتي بالخرافات لدرجة أنه لعب بملابس داخلية واحدة لمدة 8 مواسم.

ويلعب إيدرسون في صفوف مانشستر سيتي منذ 2017.

وقال إيدرسون لهيئة الإذاعة البريطانية: "هل أنا مؤمن بالخرافات؟ نعم أومن بواحدة.. لقد لعبت كل المباريات بنفس الملابس الداخلية لمدة 8 سنوات".

وكان الحارس البرازيلي على وشك مغادرة مانشستر سيتي بداية هذا الموسم نحو الدوري السعودي لكنه استمر مع الفريق السماوي.

وكشف إيدرسون عن عرض وصفه بغير العادي من الدوري السعودي في الصيف الماضي.

وقال الحارس البرازيلي لشبكة TNT: "كان هناك بالفعل عرض من الدوري السعودي على الطاولة، وهو أمر كان له وزن كبير، لأنه كان عرضا غير عادي ماديا".

واختتم حديثه قائلا: "أجريت محادثات لا تعد ولا تحصى مع بيب جوارديولا، وكان من الضروري البقاء هنا في النهاية".

وارتبط إيدرسون بالانتقال إلى اتحاد جدة في الصيف السابق.

وحسب جريدة الرياضية السعودية في وقت سابق، فإن إدارة اتحاد جدة استطلعت رأي إيدرسون حارس مرمى بنفيكا السابق في الانضمام للفريق، والبرازيلي لم يمانع.

وانتقل إيدرسون البالغ من العمر 31 عاما إلى مانشستر سيتي قادما من بنفيكا في صيف 2017 مقابل 40 مليون يورو.

وتعاقد بنفيكا معه في صيف 2015 مقابل نصف مليون يورو فقط من ريو أفي.

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