تشكيل الزمالك – فتوح أساسي ضد ستيلينبوش في الكونفدرالية

عاد أحمد فتوح الظهير الأيسر للزمالك للظهور من جديد في تشكيل فريقه الأساسي.

ويلعب الزمالك ضد ستيلينبوش الجنوب إفريقي في ذهاب ربع نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

ويشارك فتوح في ظل غياب الظهير الأيسر المغربي محمود بن تايك الذي لم يستطع السفر مع الزمالك إلى جنوب إفريقيا لعدم استخراج التأشيرة.

وجاء تشكيل الزمالك كالآتي:

المرمى: محمد عواد

الدفاع: محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – صلاح الدين مصدق

الوسط: عمر جابر – نبيل عماد – محمد شحاتة – أحمد فتوح

الهجوم: أحمد سيد "زيزو" – سيف الدين الجزيري – مصطفى شلبي

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

محمد صبحي – أحمد حسام – مصطفى الزناري – محمد حمدي – محمود جهاد – أحمد محمود – سيف جعفر – ناصر ماهر – ناصر منسي

وتقام مباراة العودة بين الزمالك وستيلينبوش يوم 9 أبريل الجاري في استاد القاهرة.