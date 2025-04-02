أموريم: افتقدنا للمسة الأخيرة أمام فورست.. وكنا نستحق نتيجة أفضل

الأربعاء، 02 أبريل 2025 - 13:46

كتب : FilGoal

روبن أموريم - مانشستر يونايتد

يرى روبن أموريم مدرب مانشستر يونايتد أن فريقه استحق نتيجة أفضل من الخسارة بهدف أمام نوتنجهام فورست.

حقق نوتينجهام فورست الفوز على مانشستر يونايتد بهدف دون رد في مباراة أقيمت على ملعب الأول بالجولة 30 من الدوري الإنجليزي.

وقال أموريم في تصريحات نشرها موقع ناديه: أعتقد أننا فرضنا سيطرتنا على المباراة. كنا نعلم أن نوتنجهام فورست قادر على تسجيل الأهداف من العدم".

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وأضاف البرتغالي "عندما سجلوا، غيّرنا مجرى المباراة قليلاً كمحاولة منا لمجاراتهم. خلقنا بعض الفرص الجيدة، لكننا افتقدنا للمسة الأخيرة الحاسمة".

وأردف "عندما تغيب هذه اللمسة، لا نستطيع تسجيل الأهداف. كانت هناك بعض المواقف الواعدة، وهذا هو سيناريو الموسم بالنسبة لنا. نقوم بالكثير من المحاولات، ونسدد بكثرة على المرمى، ونضغط على الخصم في الثلث الأخير، لكن في النهاية، تنقصنا الجودة داخل منطقة الجزاء".

وتابع "كنا مسيطرين على مجريات اللعب في البداية، ثم استقبلنا الهدف من هجمة مرتدة. من غير المقبول أن نستقبل هدفًا كهذا. كنا نعلم مسبقًا أن نوتنجهام فورست قادر على التسجيل من الكرات البينية والفوز بالكرات الثانية، ثم استقبلنا هدفًا، وأصبح الفوز ضد هذا الفريق أصعب".

وأتم "أعتقد أننا كنا نستحق أكثر من مجرد الخسارة. عندما لا يكون الخصم أفضل منك، يزداد الشعور بالإحباط. نوتنجهام لم يكونوا أفضل منا، لذا نشعر بإحباط شديد".

بتلك الهزيمة يكون مانشستر يونايتد قد تعرض للخسارة 13 مرة في الدوري الإنجليزي منذ بداية الموسم الحالي.

الفوز رفع رصيد نوتينجهام للنقطة 57 في المركز الثالث، بينما توقف مانشستر يونايتد عند النقطة 37 في المركز 13.

سجل أنطوني إيلانجا هدف نوتينجهام الوحيد في المباراة بالدقيقة الخامسة بعد عمل فردي رائع.

وسيلعب مانشتسر يونايتد مباراته المقبلة ضد مانشستر سيتي يوم الأحد المقبل، بينما يلتقي نوتينجهام مع أستون فيلام يوم السبت.

مانشستر يونايتد نوتنجهام فورست روبن أموريم
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