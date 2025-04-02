أزمة القمة - في الجول يكشف سبب تأخر رابطة الأندية في الرد على طلبات الزمالك

لا تزال رابطة الأندية حتى الآن لم ترد على خطابات نادي الزمالك الأخيرة بشأن أزمة مباراة القمة التي لم تُلعب.

وأعلن نادي الزمالك عن مخاطبته لرابطة الأندية محددا 3 مطالب على خلفية القرار الجديد بإلغاء خصم 3 نقاط من رصيد الأهلي.

وعلم FilGoal.com أن رابطة الأندية لم ترد على طلبات الزمالك الثلاثة بشأن أزمة مباراة القمة حتى الآن بسبب إجازة عيد الفطر.

ومن المنتظر الرد على الأبيض من قبل رابطة الأندية المصرية عقب نهاية الإجازة.

وجاء ما أعلنه الزمالك عبر مركزه الإعلامي كما يلي:

أرسل نادي الزمالك اليوم الاثنين خطاباً رسمياً إلى رابطة الأندية المصرية المحترفة بناء على الأنباء المتداولة منذ أمس بخصوص صدور قرار جديد من مجلس إدارة الرابطة بتعديل القرار رقم ( ٥٠) السابق إخطار نادي الزمالك به.

وأشار نادي الزمالك في خطابه إلى أنه الطرف الرئيسي للموضوع محل القرار المذكور ولم يتم إخطاره حتي الآن بالقرار الجديد المنوه عنه بالبيان الأخير بتاريخ ٣٠ مارس ٢٠٢٥م.

ومع حفظ حق النادي في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية فإن نادي الزمالك يطلب على وجة السرعة بموافاتنا بالرد الرسمي على النقاط الثلاث التالية:

1- صورة كاملة من القرار الجديد للرابطة.

2- بيان تفصيلي بأسباب ذلك القرار إن وجد.

3- صورة محضر اجتماع الرابطة الذي صدر فية القرار المشار إليه وكافة المستندات والوثائق ذات الصلة إن وجدت.

ويؤكد نادي الزمالك أنه مع احترامه لكافة الأطراف ذات الصلة فإن عدم موافاتنا بشيء مما تقدم يعد إقرار منكم بعدم تحققه وعدم وجوده.

وكانت رابطة الأندية أرسلت خطاباً إلى نادي الزمالك برقم صادر ٧٠٧ في ١٥ مارس ٢٠٢٥م، والمتضمن رقم (٥٠) بشأن مبارة النادي مع فريق النادي الأهلي التي كان مقرراً إقامتها يوم ١١ مارس ٢٠٢٥ والذي جاء به تطبيقاً للائحه اعتبار الزمالك فائز ٣ / صفر وخصم ثلاث نقاط من المنافس بالإضافة للغرامات والعقوبات المالية.

ماذا حدث؟

أعلنت رابطة الأندية المصرية اعتماد فوز الزمالك على الأهلي 3-0 نتيجة انسحابه في مباراة القطبين لحساب الجولة الأولى من المرحلة النهائية من الدوري المصري.

وأصدرت الرابطة قرارها باعتماد خسارة الأهلي ودون خصم 3 نقاط بنهاية الموسم.

وقرر الأهلي استكمال مسابقة الدوري المصري عقب قرارات رابطة الأندية المصرية.

وبذلك سيواصل الأهلي مشواره في الدوري المصري بدءا من لقاء بيراميدز في الجولة الثانية من المرحلة النهائية.

ويلتقي الأهلي مع بيراميدز في 12 أبريل المقبل في استاد الدفاع الجوي.

وأصدر نادي الزمالك بيانا رسميا يرفض من خلاله تغيير عقوبات رابطة الأندية بشأن أحداث مباراة القمة أمام الأهلي.

وأوضح الزمالك إنه سيصعد الأمر مع الجهات المعنية داخل وخارج مصر، بعد قرار الرابطة بإلغاء خصم النقاط الـ 3 من رصيد الأهلي.