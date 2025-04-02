الجيش الملكي يشكو بيراميدز للاتحاد الإفريقي

تقدم نادي الجيش الملكي المغربي بشكوى للاتحاد الإفريقي لكرة القدم ضد نادي بيراميدز بعد أزمة دخول جماهيره لمباراة الفريقين في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وفاز بيراميدز على الجيش الملكي برباعية مقابل هدف، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأصدر نادي الجيش الملكي بيانا حول أزمة الجماهير في لقاء بيراميدز جاء على النحو التالي:

تحيي إدارة نادي الجيش الملكي كافة أنصار الفريق الأوفياء الذين تنقلوا بأعداد كبيرة إلى القاهرة لدعم فريقنا في مباراته ضد نادي بيراميدز في إطار ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، وتؤكد أنها قامت بجميع الإجراءات اللازمة لضمان حصول الجماهير على حقها المشروع في الولوج إلى الملعب وفقا للوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

منذ الاجتماع الفني الذي عقد يوم 31 مارس 2025، أبلغتنا إدارة بيراميدز أنهم خصصوا 100 تذكرة فقط لجماهير الجيش الملكي، وهو ما لا يتماشى مع لوائح كاف التي تنص على تخصيص ما لا يقل عن 5% من السعة الإجمالية للملعب لجماهير الفريق الضيف، أي 1500 تذكرة على الأقل.

إثر ذلك، قامت إدارة الجيش الملكي بمراسلة الاتحاد الإفريقي وإدارة بيراميدز للمطالبة بتصحيح هذا الوضع غير القانوني. وقد أصدر كاف توجيها رسميا يطلب من نادي بيراميدز توفير مزيد من التذاكر لتجنب أي مخاطر أمنية. إلا أن إدارة بيراميدز لم تمتثل لهذا القرار واكتفت فقط بإضافة 100 تذكرة إضافية، مما يعني حرمان مئات المشجعين من دخول الملعب.

إن هذه الممارسات غير المقبولة، خصوصا في مرحلة متقدمة من البطولة مثل ربع النهائي، تعكس عدم احترام لقوانين المسابقة والجماهير التي سافرت من المغرب لدعم فريقها.

كما أن منع مئات المشجعين من دخول الملعب وتركهم خارجه يشكل خطرا أمنيا كبيرا، إذ كان من الممكن تفادي أي توتر أو مشاكل أمنية لو تم الالتزام باللوائح التنظيمية المعتمدة.

علاوة على ذلك، فإن هذا التصرف يتنافى مع القوانين والأعراف الرياضية التي تهدف إلى توطيد العلاقات بين الأندية وتعزيز الروح الرياضية بين الفرق والمتابعين. إن مثل هذه الممارسات لا تضر فقط بسير المسابقة بل تمس أيضا بمبادئ الاحترام والتعاون التي تجمع مختلف مكونات كرة القدم الإفريقية.

لذلك، قامت إدارة الجيش الملكي بتقديم شكوى رسمية إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ضد نادي بيراميدز بسبب هذا التجاوز، مطالبة باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الممارسات التي تضر بروح المنافسة واللعب النظيف.

نقدر دعمكم المستمر ونؤكد أننا لن نتوانى في الدفاع عن حقوق جماهيرنا أينما كانت. كرة القدم هي فرحة للجميع ويجب أن تتمكن كل الجماهير من دعم فرقها في أجواء عادلة وآمنة.

من جهته، أوضح هشام زيد المنسق الأمني لنادي بيراميدز حقيقة منع جماهير الجيش الملكي المغربي من حضور مباراة الفريقين في استاد الدفاع الجوي.

وقال هشام زيد عبر قناة بي إن سبورتس: "بيراميدز لم يمنع جمهور الجيش الملكي من حضور المباراة وكان التنسيق في الاجتماعي الفني أن يحضر 5% من عدد التذاكر وفقا للوائح كاف أي 100 تذكرة من أصل 2000 للمباراة".

وأضاف "الجيش الملكي طلب زيادة عدد التذاكر بسبب حضور بعض الجماهير من خارج المغرب وفعلا أعطيناهم 100 تذكرة أخرى، بالإضافة إلى 20 تذكرة خاصة و40 دعوة مجانية وبذلك وصل العدد الإجمالي إلى أكثر من 260 تذكرة لهم".

وأتم تصريحاته "الأمن فوجئ أن هناك أكثر من 1500 من الجمهور خارج الملعب ومن جنسيات مختلفة وعرضنا على الأمن إدخالهم لكن الأمن سمح أولا للجمهور الذي يحمل تذاكر المباراة بالدخول ومن ثم فحص باقي الجماهير قبل السماح لهم بالدخول وهو الأمر الذي رفضته الجماهير وكانت تريد الدخول بشكل جماعي وهذا لا يتماشى مع الإجراءات الأمنية ولذلك رفض الأمن إدخالهم".

وتقام مباراة العودة بين الفريقين يوم 8 أبريل الجاري في المغرب.