أرتيتا: استقبال الجماهير لـ ساكا كان رائعا.. ولا نعرف موقف جابريال من الإصابة

عبر ميكيل أرتيتا المدير الفني لـ أرسنال عن سعادته بعودة بوكايو ساكا نجم فريقه للمشاركة من جديد بعد تعافيه من الإصابة.

بوكايو ساكا النادي : أرسنال أرسنال

وشارك ساكا في مباراة أرسنال أمام فولام والتي فاز بها المدفعجية 2-1 في الجولة 30 من الدوري الإنجليزي، وسجل الهدف الثاني لفريقه.

وذلك بعد غياب لمدة 99 يوما بسبب الإصابة.

وقال أرتيتا عبر بي بي سي: "هدف ساكا في فولام فرصة رائعة لرؤية مدى حب الناس وافتقادهم له".

وأضاف "استقبال الجماهير لـ ساكا كان رائعا ورفع من معنوياته وهو استحق ذلك".

وأكمل "كنا نستحق الفوز على فولام، سيطرنا على المباراة واستقبلنا هدفا في الدقائق الأخير لأننا لم ندافع جيدا عن منطقة الجزاء".

وواصل "نحن فريق قوي ونرغب في التقدم إلى الأمام".

وأتم تصريحاته "نشعر بالقلق تجاه إصابة جابريال لأنه لا يرغب أبدا في مغادرة الملعب، لا نعرف حجم الإصابة وما هي بالتحديد لكن شعر بشيء ما في الركبة".

الفوز رفع رصيد أرسنال للنقطة 61 في المركز الثاني وبفارق 9 نقاط عن ليفربول الذي سيواجه إيفرتون في الجولة ذاتها.