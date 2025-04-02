رقمان قياسيان ينتظران صلاح أمام إيفرتون

يبحث محمد صلاح نجم ليفربول عن كتابة صفحة جديدة في تاريخ ناديه حين يواجه إيفرتون يوم الأربعاء.

ويحل ليفربول ضيفا على إيفرتون ضمن الجولة 30 من الدوري الإنجليزي.

إذا سجل محمد صلاح هدفا في شباك إيفرتون سيصل لهدفه رقم 9 في دربي ميرسيسايد بالدوري ويصبح الهداف التاريخي لليفربول أمام إيفرتون بالبريمرليج بالتساوي مع ستيفن جيرارد.

وبلغت حصيلة أهداف الدولي المصري ضد إيفرتون 8 أهداف وصنع هدفين في 12 مباراة.

صلاح سجل هدفا وصنع مثله أمام إيفرتون في المباراة الأولى هذا الموسم على ملعب جوديسون بارك. ولو كرر ذلك في أنفيلد سيصبح ثالث لاعب يفعل ذلك ضد التوفيز بعد كريس ساتون في موسم 1993-1994 وآلان شيرار في موسم 1994-1995.

يذكر أن قائد منتخب مصر سجل أو صنع في 13 من أصل 14 مباراة بالدوري الإنجليزي على ملعب أنفيلد هذا الموسم، بما في ذلك آخر 12 مباراة.

فقط شيرار لديه سلسلة أطول في الدوري الإنجليزي، حيث فعل ذلك مرتين، 13 مباراة في موسم 1995-1996 و15 مباراة في موسم 1996-1997.

بشكل عام، وصل رصيد صلاح من الأهداف هذا الموسم في مختلف المسابقات إلى 32 هدفا، بينما صنع 22.

ويعيش نجم بازل السابق موسمه الثامن بقميص ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 392 مباراة شارك بها مع ليفربول في مختلف المسابقات سجل صلاح 243 هدفا وصنع 109 أهداف.

وتوج بـ8 ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين مرتين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022.