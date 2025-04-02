رقمان قياسيان ينتظران صلاح أمام إيفرتون

الأربعاء، 02 أبريل 2025 - 12:05

كتب : FilGoal

محمد صلاح ليفربول - إيفرتون

يبحث محمد صلاح نجم ليفربول عن كتابة صفحة جديدة في تاريخ ناديه حين يواجه إيفرتون يوم الأربعاء.

ويحل ليفربول ضيفا على إيفرتون ضمن الجولة 30 من الدوري الإنجليزي.

إذا سجل محمد صلاح هدفا في شباك إيفرتون سيصل لهدفه رقم 9 في دربي ميرسيسايد بالدوري ويصبح الهداف التاريخي لليفربول أمام إيفرتون بالبريمرليج بالتساوي مع ستيفن جيرارد.

أخبار متعلقة:
مؤتمر سلوت: شائعات أرنولد وصلاح وفان دايك لم تؤثر علينا.. ونركز على تحقيق أهدافنا "من الصعب الفوز بها في وجود صلاح".. أليسون أفضل لاعب في ليفربول عن شهر مارس فرصة لـ مرموش وصلاح.. مانشستر سيتي يعلن إصابة هالاند في الكاحل ليفاندوفسكي عن سباقه مع صلاح على الحذاء الذهبي: هذا هو الأهم

وبلغت حصيلة أهداف الدولي المصري ضد إيفرتون 8 أهداف وصنع هدفين في 12 مباراة.

صلاح سجل هدفا وصنع مثله أمام إيفرتون في المباراة الأولى هذا الموسم على ملعب جوديسون بارك. ولو كرر ذلك في أنفيلد سيصبح ثالث لاعب يفعل ذلك ضد التوفيز بعد كريس ساتون في موسم 1993-1994 وآلان شيرار في موسم 1994-1995.

يذكر أن قائد منتخب مصر سجل أو صنع في 13 من أصل 14 مباراة بالدوري الإنجليزي على ملعب أنفيلد هذا الموسم، بما في ذلك آخر 12 مباراة.

فقط شيرار لديه سلسلة أطول في الدوري الإنجليزي، حيث فعل ذلك مرتين، 13 مباراة في موسم 1995-1996 و15 مباراة في موسم 1996-1997.

بشكل عام، وصل رصيد صلاح من الأهداف هذا الموسم في مختلف المسابقات إلى 32 هدفا، بينما صنع 22.

ويعيش نجم بازل السابق موسمه الثامن بقميص ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 392 مباراة شارك بها مع ليفربول في مختلف المسابقات سجل صلاح 243 هدفا وصنع 109 أهداف.

وتوج بـ8 ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين مرتين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022.

محمد صلاح ليفربول إيفرتون
نرشح لكم
أموريم: افتقدنا للمسة الأخيرة أمام فورست.. وكنا نستحق نتيجة أفضل أرتيتا: استقبال الجماهير لـ ساكا كان رائعا.. ولا نعرف موقف جابريال من الإصابة مرموش ينافس على جائزتي شهر مارس في مانشستر سيتي فان دايك يوجه رسالة إلى جماهير ليفربول قبل مباريات حسم الدوري مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة.. الزمالك وليفربول وبرشلونة وسيتي الهزيمة رقم 13. .مانشستر يونايتد يخسر من نوتينجهام ساكا يعود ويسجل ويقود أرسنال للفوز على فولام تشكيل مانشستر يونايتد - جارناتشو وزيركيزي يقودان الهجوم ضد نوتينجهام
أخر الأخبار
فاتح تريم يهاجم التحكيم: اتحاد جدة فاز بهدفين غير شرعيين.. ولا أريد الحكام الأجانب 24 دقيقة | سعودي في الجول
مباشر الكونفدرالية - ستيلينبوش (0)-(0) الزمالك.. انطلاق المباراة 54 دقيقة | الكرة الإفريقية
تشكيل الزمالك – فتوح أساسي ضد ستيلينبوش في الكونفدرالية ساعة | الكرة الإفريقية
مدافع الهلال: لا يوجد حل سوى مهاجمة الأهلي في مباراة العودة ساعة | الكرة المصرية
خبر في الجول – بيراميدز يتظلم على تخفيف عقوبة الأهلي في أزمة القمة ساعة | الدوري المصري
أموريم: افتقدنا للمسة الأخيرة أمام فورست.. وكنا نستحق نتيجة أفضل ساعة | الدوري الإنجليزي
أنشيلوتي أمام المحكمة: التهرب الضريبي؟ لم أفكر في الاحتيال مطلقا ساعة | الدوري الإسباني
أزمة القمة - في الجول يكشف سبب تأخر رابطة الأندية في الرد على طلبات الزمالك 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 دون خصم نقاط بنهاية الموسم.. قرارات رابطة الأندية بشأن مباراة الأهلي ضد الزمالك 2 مصدر من الرابطة يكشف لـ في الجول سبب إلغاء خصم 3 نقاط من الأهلي 3 أزمة القمة - الزمالك يخاطب الرابطة بـ 3 مطالب بعد إلغاء خصم نقاط الأهلي 4 أحمد حجازي يرد على تصريحات حسام حسن