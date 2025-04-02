مصطفى فتحي: لم نتوقع الفوز برباعية على الجيش الملكي

لم يتوقع مصطفى فتحي لاعب بيراميدز الفوز برباعية على الجيش الملكي المغربي في دوري أبطال إفريقيا، مشددا على أن هذه النتيجة لم تحسم تأهل فريقه إلى نصف النهائي.

وفاز بيراميدز على الجيش الملكي برباعية مقابل هدف، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وسجل رباعية فوز بيراميدز هدفين لكل من فيستون ماييلي وإبراهيم عادل.

وقال مصطفى فتحي عبر قناة بي إن سبورتس: "لم نتوقع الفوز برباعية ولكن نعرف أننا عندما نبدأ بشكل جيد نستطيع تسجيل الكثير من الأهداف".

وأضاف "في مباراة العودة سنلعب للحفاظ على النتيجة وتسجيل الأهداف".

وأتم تصريحاته "نلعب في ملعبنا فمن الطبيعي أن نكون الأفضل وأن نسجل الكثير من الأهداف، ولكن لا نعرف ظروف مباراة العودة وسنلعب على حسم التأهل في المغرب".

وتقام مباراة العودة بين الفريقين يوم 8 أبريل الجاري في المغرب.