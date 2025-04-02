لاعب الهلال: نتمنى تشجيع جمهور موريتانيا لنا أمام الأهلي

الأربعاء، 02 أبريل 2025 - 11:33

كتب : FilGoal

الأهلي - الهلال السوداني

شدد عبد الرؤوف يعقوب لاعب الهلال السوداني على أن فريقه سيحاول تقديم مستوى أفضل أمام الأهلي في مباراة العودة بين الفريقين.

وخسر الهلال السوداني أمام الأهلي بهدف دون رد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال يعقوب لاعب وسط الهلال عبر قناة بي إن سبورتس: "سنحاول أن نلعب أفضل في مباراة العودة ضد الأهلي لتحقيق نتيجة إيجابية".

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وأضاف "نتمنى حضور الجمهور الموريتاني ليشجعنا ويساندنا من أجل التأهل".

وأتم تصريحاته "تعاهدنا كلاعبين وجهاز فني أن نصل هذه السنة إلى المراحل المتقدمة في بطولة إفريقيا".

وفاز الأهلي على الهلال السوداني بهدف دون رد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، في المباراة التي أقيمت في استاد القاهرة الدولي.

وحقق الأهلي الفوز على الهلال بهدف سجله محمد هاني.

ليكون الحسم بين الفريقين في مباراة العودة التي تقام في موريتانيا يوم 8 أبريل المقبل.

موعد مباراة الهلال السوداني والأهلي

وتقام مباراة الهلال السوداني والأهلي يوم 8 أبريل 2025.

وتقام المباراة على ملعب شيخا بيديا في موريتانيا.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة.

وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس 6.

الأهلي الهلال السوداني دوري أبطال إفريقيا
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