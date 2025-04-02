فان دايك يوجه رسالة إلى جماهير ليفربول قبل مباريات حسم الدوري

وجه فيرجيل فان دايك قائد ليفربول رسالة هامة لجماهير فريقه مع دخول الصراع على لقب الدوري الإنجليزي للأمتار الأخيرة.

ويحل إيفرتون ضيفا على ليفربول ضمن الجولة 30 من المسابقة مساء الأربعاء.

وقال فان دايك في رسالته التي نشرها موقع النادي: "أنتم أيضًا قادرون على القيام بدوركم".

وأضاف "لقد قلتُ سابقًا إننا نريد أن يكون ملعب أنفيلد مليئًا بالحماس في كل مباراة نلعبها من الآن وحتى نهاية الموسم، وأود أن أكرر هذا الطلب".

وتابع "أمامنا 5 مباريات متبقية على أرضنا، تبدأ بدربي ميرسيسايد مساء الأربعاء، ونتمنى أن يشعر كل خصم من خصومنا بقوة هذا الملعب".

ليفربول يتصدر جدول الدوري الإنجليزي بفارق 9 نقاط عن وصيفه أرسنال الذي لعب مباراة أكثر، مع تبقي 9 مباريات له مقابل 8 للمدفعجية.

وأتم قائد ليفربول "دعونا نجعل ملعب أنفيلد يهتز، من صافرة البداية إلى النهاية".