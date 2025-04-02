مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة.. الزمالك وليفربول وبرشلونة وسيتي

الأربعاء، 02 أبريل 2025 - 11:10

كتب : FilGoal

محمد صلاح إيفرتون - ليفربول

تقام اليوم الأربعاء الكثير من المباريات في مختلف البطولات سواء القارية أو المحلية في حول العالم.

ويلعب الزمالك ضد ستيلينبوش الجنوب إفريقي في الكونفدرالية، وأيضا المصري ضد سيمبا التنزاني.

كما يلعب ليفربول ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي، ومانشستر سيتي ضد ليستر سيتي.

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وكذلك يلعب برشلونة ضد أتليتكو مدريد في كأس ملك إسبانيا.

ويستعرض معكم FilGoal.com مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 2 أبريل 2025 والقنوات الناقلة والمعلقين.

ستيلينبوش × الزمالك

يلعب الزمالك ضد ستيلينبوش الجنوب إفريقي في ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية الإفريقية.

وتنطلق المباراة في تمام الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة.

وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس HD6.

ويعلق عليها علي محمد علي.

المصري × سيمبا

ويلعب المصري ضد سيمبا في تمام الساعة السادسة مساء في الدور ذاته.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس HD5.

ويعلق عليها أحمد عبده.

ليفربول × إيفرتون

ويلعب ليفربول الذي يضم محمد صلاح ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي وتنطلق المباراة في تمام التاسعة مساء.

وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس HD1.

ويعلق عليها عصام الشوالي.

مانشستر سيتي × ليستر سيتي

ويلعب مانشستر سيتي الذي يضم عمر مرموش ضد ليستر سيتي وتنطلق المباراة في تمام الساعة 8:45 بتوقيت القاهرة.

وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس HD2.

ويعلق عليها محمد بركات.

أتليتكو مدريد × برشلونة

ويلعب أتليتكو مدريد ضد برشلونة في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 9:30 بتوقيت القاهرة.

وتذاع عبر قنوات SSC السعودية، ويعلق عليها فارس عوض.

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