مؤتمر بوجلبان: صفوفنا مكتملة لأول مرة ضد سيمبا.. وجماهيرنا ستعطينا الدافع للفوز

شدد أنيس بوجلبان مدرب المصري على أن صفوف فريقه ستكون مكتملة ضد سيمبا.

أنيس بوجلبان النادي : المصري المصري

ويستعد المصري لمواجهة سيمبا التنزاني اليوم الأربعاء في ذهاب دور ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية على ملعب السويس الجديد.

وقال بوجلبان خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "دخلنا مرحلة الأدوار الصعبة ولكنني أثق في لاعب المصري".

وواصل "صفوفنا مكتملة لأول مرة منذ فترة طويلة وسعيد باكتمال الصفوف".

وتابع "حضور جماهيرنا العظيمة لمباراة الغد سيعطينا القوة والدافع".

وأضاف "أعد جماهيرنا ألا ندخل جهدا في سبيل إسعادهم".

وأتم "لدينا دراية تامة بمفاتيح لعب سيمبا ونسأل الله التوفيق للاعبينا".

وكان المصري قد تأهل لربع النهائي بعد حصوله على المركز الثاني في المجموعة خلف الزمالك.

وسيلعب الفائز من المباراة مع الفائز من مباراة الزمالك وستيلينبوش