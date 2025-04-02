مؤتمر كولر: كنا بحاجة للدقة أمام الهلال.. وهذا سبب تأخير التبديلات

الأربعاء، 02 أبريل 2025 - 00:18

كتب : FilGoal

الأهلي - الهلال السوداني

يرى مارسيل كولر مدرب الأهلي أن فريقه كان بحاجة للدقة لتسجيل مزيد من الأهداف خلال مواجهة الهلال السوداني.

وفاز الأهلي على الهلال السوداني بهدف دون رد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، في المباراة التي أقيمت في استاد القاهرة الدولي.

وقال كولر في مؤتمر صحفي عقب المباراة: "استحوذنا على معظم فترات المباراة ولكننا كنا بحاجة للمزيد من الدقة لتسجيل عدد أكبر من الأهداف".

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وأضاف "في النهاية نحن حققنا الانتصار والتأهل للدور التالي يكون بمجموع المباراتين وعلينا إنهاء هذه المهمة بنجاح".

وكشف "تأخر التبديلات؟ كنت سعيدا بالمجموعة التي بدأت المباراة والأمور كانت تسيير بشكل جيد، خاصة أن من الصعب دخول اللاعب البديل سريعا في اجواء المباراة".

وأجاب "إهدار الفرص؟ نحن نملك جودة اللاعبين ولكن ينقصنا التوفيق وهذا من الوارد حدوثه. بنشرقي لم يلعب في الجانب الأيمن فقط ونحن نحاول استغلال إمكانيات لاعبينا"

وشدد "لقد دخلنا في معسكر لمدة يومين والتركيز كان موجود ولم يكن هناك أي تشتيت بسبب فترة الراحة أو أي أمور أخرى".

وتابع "أكرم توفيق ما زال لاعبا في الأهلي وأعتبره من أفضل اللاعبين الموجودين في الفريق، ومشاركته لا علاقة لها بتواجده من عدمه في الموسم المقبل، أقوم بتقييم اللاعبين وفقا لجهدهم وأدائهم في التدربيات".

وواصل "غياب معلول؟ يحيى عطية الله قدم مباراة جيدة، والمنافسة داخل الفريق تجعلنا غير قادرين على مشاركة جميع اللاعبين".

وأتم "ليس اللاعبون فقط الذين شعروا بالغضب تجاه الحكم، ولكنني أيضا كنت غاضبا من القرارات التحكيمية".

وحقق الأهلي الفوز على الهلال بهدف سجله محمد هاني.

ليكون الحسم بين الفريقين في مباراة العودة التي تقام في موريتانيا يوم 8 أبريل المقبل.

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