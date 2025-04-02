بيراميدز يوضح حقيقة منع جماهير الجيش الملكي من الدخول لملعب الدفاع الجوي

أوضح هشام زيد المنسق الأمني لنادي بيراميدز حقيقة منع جماهير الجيش الملكي المغربي من حضور مباراة الفريقين في استاد الدفاع الجوي.

وفاز بيراميدز على الجيش الملكي برباعية مقابل هدف، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال هشام زيد عبر قناة بي إن سبورتس: "بيراميدز لم يمنع جمهور الجيش الملكي من حضور المباراة وكان التنسيق في الاجتماعي الفني أن يحضر 5% من عدد التذاكر وفقا للوائح كاف أي 100 تذكرة من أصل 2000 للمباراة".

وأضاف "الجيش الملكي طلب زيادة عدد التذاكر بسبب حضور بعض الجماهير من خارج المغرب وفعلا أعطيناهم 100 تذكرة أخرى، بالإضافة إلى 20 تذكرة خاصة و40 دعوة مجانية وبذلك وصل العدد الإجمالي إلى أكثر من 260 تذكرة لهم".

وأتم تصريحاته "الأمن فوجئ أن هناك أكثر من 1500 من الجمهور خارج الملعب ومن جنسيات مختلفة وعرضنا على الأمن إدخالهم لكن الأمن سمح أولا للجمهور الذي يحمل تذاكر المباراة بالدخول ومن ثم فحص باقي الجماهير قبل السماح لهم بالدخول وهو الأمر الذي رفضته الجماهير وكانت تريد الدخول بشكل جماعي وهذا لا يتماشى مع الإجراءات الأمنية ولذلك رفض الأمن إدخالهم".

وتقام مباراة العودة بين الفريقين يوم 8 أبريل الجاري في المغرب.