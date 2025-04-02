إبراهيم عادل: هدفنا تحقيق الإنجاز في إفريقيا.. ولا نريد استباق الأحداث

شدد إبراهيم عادل مهاجم بيراميدز على أن فريقه يسعى لتحقيق الإنجاز هذا الموسم في دوري أبطال إفريقيا.

إبراهيم عادل النادي : بيراميدز بيراميدز

وقال إبراهيم عادل عبر قناة بي إن سبورتس: "حققنا فوزا هاما على الجيش الملكي ولكن لا نريد استباق الأحداث وسنركز ونستعد جيدا لمباراة العودة".

وأضاف "هدفنا تحقيق الإنجاز في إفريقيا هذا الموسم وكلنا نلعب بروح قوية وهذا ساعدنا في تحقيق الفوز".

وأتم تصريحاته "الفوز برباعية بسبب كل اللاعبين ونتمنى أن يكون هناك استمرارية في المستوى والنتائج في الجزء المتبقي من الموسم".

وفاز بيراميدز على الجيش الملكي 4-1 ضمن ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا في المباراة التي أقيمت على استاد الدفاع الجوي.

سجل أهداف بيراميدز: فيستون ماييلي (هدفين) وإبراهيم عادل (هدفين).

فيما أحرز عبد الفتاح حيدراف هدف نادي الجيش الملكي الوحيد.