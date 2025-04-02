الشيبي: يجب أن يلعب بيراميدز بحذر أمام الجيش الملكي في العودة

يرى محمد الشيبي لاعب بيراميدز أن على فريقه الحذر من الجيش الملكي في مباراة العودة بين الفريقين رغم الفوز في الذهاب برباعية مقابل هدف.

محمد الشيبي النادي : بيراميدز بيراميدز

وقال الشيبي عبر قناة بي إن سبورتس: "النتيجة مطمئنة ولكن يجب أن نلعب بحذر في لقاء العودة لأن الجيش الملكي أحد أكبر الفرق في المغرب".

وأضاف "سنلعب لتحقيق نتيجة إيجابية في العودة ومستوى الفريق ساعدنا في تحقيق الفوز".

وأتم تصريحاته "كنا في حالة تركيز شديدة وعلمنا أن الجيش الملكي سيهاجم بعد الهدف الثالث لمحاولة التسجيل ولذلك استطعنا تسجيل الهدف الرابع".

وفاز بيراميدز على الجيش الملكي 4-1 ضمن ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا في المباراة التي أقيمت على استاد الدفاع الجوي.

سجل أهداف بيراميدز: فيستون ماييلي (هدفين) وإبراهيم عادل (هدفين).

فيما أحرز عبد الفتاح حيدراف هدف نادي الجيش الملكي الوحيد.