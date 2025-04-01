جراديشار: كان علينا تسجيل المزيد من الأهداف أمام الهلال

الثلاثاء، 01 أبريل 2025 - 23:56

كتب : FilGoal

الأهلي - الهلال السوداني - جراديشار

يرى نيتس جراديشار مهاجم الأهلي أن فريقه كان يجب أن يسجل أكبر عدد من الأهداف أمام الهلال السوداني رغم الفوز.

وقال جراديشار عبر قناة بي إن سبورتس: "كان علينا تسجيل أهداف أكثر، صنعنا الكثير من الفرص ولكن للأسف لم نحولها إلى أهداف".

وأضاف "في المباراة المقبلة يجب أن نستمر على هذا النمط وأن نسجل الأهداف".

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وواصل "سنلعب كفريق ونريد أن نلعب كما لعبنا اليوم علينا فقط أن نتحلى بالثقة ونسجل الأهداف".

وأتم تصريحاته "هناك تفاهم كبير بيننا أنا ووسام وأشرف بنشرقي رغم أننا نلعب معنا منذ فترة قصيرة".

وفاز الأهلي على الهلال السوداني بهدف دون رد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، في المباراة التي أقيمت في استاد القاهرة الدولي.

وحقق الأهلي الفوز على الهلال بهدف سجله محمد هاني.

ليكون الحسم بين الفريقين في مباراة العودة التي تقام في موريتانيا يوم 8 أبريل المقبل.

موعد مباراة الهلال السوداني والأهلي

وتقام مباراة الهلال السوداني والأهلي يوم 8 أبريل 2025.

وتقام المباراة على ملعب شيخا بيديا في موريتانيا.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة.

وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس 6.

الأهلي الهلال السوداني دوري أبطال إفريقيا جراديشار
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