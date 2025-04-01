الهزيمة رقم 13. .مانشستر يونايتد يخسر من نوتينجهام

حقق نوتينجهام فورست الفوز على مانشستر يونايتد بهدف دون رد في مباراة أقيمت على ملعب الأول بالجولة 30 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ابتلك الهزيمة يكون قد تعرض مانشستر يونايتد للخسارة 13 مرة في الدوري الإنجليزي منذ بداية الموسم الحالي.

الفوز رفع رصيد نوتينجهام للنقطة 57 في المركز الثالث، بينما توقف مانشستر يونايتد عند النقطة 37 في المركز 13.

سجل أنطوني إيلانجا هدف نوتينجهام الوحيد في المباراة بالدقيقة الخامسة بعد عمل فردي رائع.

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وسيلعب مانشتسر يونايتد مباراته المقبلة ضد مانشستر سيتي يوم الأحد 6 أبريل المقبل، بينما يلتقي نوتينجهام مع أستون فيلام يوم السبت.